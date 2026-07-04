Niterói: preocupação com o crescimento das apostas esportivas também é compartilhada por especialistas, que alertam para o aumento dos casos de transtorno do jogo e de comportamentos compulsivos relacionados às apostas - Divulgação

Niterói: preocupação com o crescimento das apostas esportivas também é compartilhada por especialistas, que alertam para o aumento dos casos de transtorno do jogo e de comportamentos compulsivos relacionados às apostasDivulgação

Publicado 04/07/2026 08:38

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) lançou uma campanha interna de conscientização para alertar os funcionários sobre os impactos do uso abusivo de álcool e outras drogas, além dos riscos associados às apostas esportivas. Aproveitando o período em que grandes competições de futebol costumam mobilizar torcedores e incentivar comemorações, a iniciativa reforça que é possível aproveitar esse momento de forma saudável e fazer escolhas conscientes.

A campanha é composta por cartazes distribuídos nas unidades da empresa, mensagens compartilhadas nos canais internos de comunicação e pela atuação de multiplicadores, que ajudam a disseminar as informações entre os colaboradores.

A iniciativa integra as ações do programa Mais Vida Clin, desenvolvido pela Gerência de Serviço Social da Companhia. Voltado aos funcionários e seus familiares, o programa oferece acolhimento e orientação por meio de quatro frentes de atuação: atendimento individual, grupo de formação de multiplicadores, grupo de redução de danos e grupo de familiares. Os espaços têm como objetivo fortalecer vínculos, promover a troca de experiências, oferecer acompanhamento e, quando necessário, encaminhar os participantes para atendimento especializado.

"Grandes competições esportivas costumam reunir pessoas para celebrar e torcer, mas também podem estimular comportamentos de risco, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o aumento das apostas esportivas. Por isso, entendemos que este é um momento oportuno para reforçar a importância do autocuidado e da prevenção. A Clin acredita que promover a saúde dos trabalhadores também significa oferecer informação, acolhimento e apoio para quem precisa", destaca o presidente da Clin, Acílio Borges.

A preocupação com o crescimento das apostas esportivas também é compartilhada por especialistas, que alertam para o aumento dos casos de transtorno do jogo e de comportamentos compulsivos relacionados às apostas.

Pesquisa da Kantar, divulgada pelo portal Terra, aponta que 37% dos brasileiros pretendem fazer apostas durante o Mundial. Entre as modalidades preferidas estão os palpites sobre o resultado das partidas (51%), número de gols (26%), campeão da competição (18%), lances específicos (10%) e artilheiro (8%). Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo destaca que grandes competições esportivas movimentam o varejo, especialmente com o aumento das vendas de bebidas durante os dias de jogos.

Há quase 15 anos na Companhia, o gari Crigomar da Silva de Lira participa dos encontros do Mais Vida Clin e destaca a importância da iniciativa. Leonardo Soares"A campanha é muito importante. Todas as empresas deveriam desenvolver ações de prevenção e redução de danos, porque muitas famílias sofrem com os impactos da dependência. A Clin está de parabéns pela oportunidade que oferece aos funcionários. Aprendi muito desde que comecei a participar do grupo. Um ajuda o outro, e isso só foi possível graças ao programa. A união faz a força", afirma.