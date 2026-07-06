(Em pé): Ary Damasceno, Marcelle Sardinha, Joaquim Andrade, Carlos Krykhtine, Luiz Paulino Moreira Leite; (sentados): Rafael Hammes e Rodrigo Neves - Divulgação

(Em pé): Ary Damasceno, Marcelle Sardinha, Joaquim Andrade, Carlos Krykhtine, Luiz Paulino Moreira Leite; (sentados): Rafael Hammes e Rodrigo NevesDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:30

Niterói – A cidade de Niterói deu mais um passo no processo de revitalização do Centro da cidade com a aprovação do primeiro projeto privado de retrofit. O edifício localizado na Avenida Amaral Peixoto, nº 35, em frente à Praça Arariboia, será restaurado e transformado em um empreendimento residencial com 168 unidades habitacionais, entre estúdios e apartamentos de um quarto. O projeto representa um marco na política de requalificação urbana do município ao recuperar um imóvel histórico e devolver o edifício à população com uma nova função, estimulando a ocupação residencial da região central.

"Estamos avançando na revitalização do Centro de Niterói com a aprovação do primeiro retrofit privado do programa Reviver Centro. Um edifício histórico, na esquina da Avenida Amaral Peixoto com a Avenida Visconde do Rio Branco, será transformado em um moderno empreendimento residencial, com 168 novas unidades habitacionais, preservando sua história e contribuindo para devolver vida ao coração da cidade. Além disso, os futuros moradores terão isenção de IPTU por dez anos. Esse é mais um avanço na nossa estratégia de requalificação do Centro, estimulando a ocupação da região e construindo uma cidade mais dinâmica, viva e conectada", afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O secretário municipal de Urbanismo, Carlos Krykhtine, destacou que o retrofit inaugura uma nova etapa da política de recuperação do Centro. "Temos muitos edifícios grandes e subutilizados no Centro de Niterói. Estamos muito felizes em aprovar o primeiro projeto de retrofit de um prédio emblemático, localizado na Avenida Amaral Peixoto, em frente às Barcas. É um edifício modernista preservado que será restaurado e transformado em 168 novas moradias. É uma iniciativa que contribuirá significativamente para revitalizar essa região da cidade", ressaltou.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcelle Sardinha, afirmou que o empreendimento demonstra que o mercado imobiliário já reconhece o potencial da região. "Hoje tivemos uma grande notícia para o projeto de requalificação do Centro de Niterói. Este é o primeiro investimento privado em retrofit de um edifício simbólico da cidade, na esquina da Avenida Amaral Peixoto com a Avenida Visconde do Rio Branco. Serão 168 novas unidades habitacionais em um prédio histórico que será recuperado e devolvido à população. O Centro já é uma realidade para investidores e novos moradores, e esse lançamento confirma que estamos no caminho certo", disse.

Ela lembrou ainda que, por se tratar de um imóvel histórico, os futuros proprietários terão direito à isenção de IPTU por dez anos, conforme prevê a legislação municipal.

Responsável técnico pelo projeto, o arquiteto Joaquim Andrade destacou a importância da recuperação de um dos edifícios mais conhecidos da cidade. "É uma grande satisfação participar de um empreendimento como esse, em um prédio que é um ícone de Niterói, voltado para o mar e para a Avenida Amaral Peixoto. Vamos requalificar esse imóvel preservado para oferecer apartamentos dentro do novo conceito de moradia urbana que a cidade demanda atualmente", afirmou.

Representando a iniciativa privada, o empresário Rafael Rames de Andrade, da Rames Incorporadora, destacou o ambiente favorável criado pela Prefeitura para atrair investimentos. "Estamos muito empolgados em participar do primeiro retrofit privado da cidade. A Prefeitura criou condições para que empreendedores e incorporadores possam investir com segurança. Esse apoio tem sido fundamental para viabilizar o empreendimento e estimular novos investimentos em Niterói", afirmou.

Revitalização do Centro

O retrofit do edifício da Avenida Amaral Peixoto integra o programa Reviver Centro, que reúne ações voltadas à reocupação urbana, à recuperação de imóveis históricos, ao fortalecimento da economia e à ampliação da oferta de moradias na região central.

Entre os projetos em andamento está o retrofit do antigo prédio da Caixa Econômica Federal, que será realizado pela Prefeitura para ampliar a oferta habitacional no Centro. Outro destaque é o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói (FDICN), parceria entre o Município e a Caixa Econômica Federal que oferece financiamento com juros subsidiados para empreendimentos residenciais, hoteleiros e projetos de retrofit, além de viabilizar desapropriações estratégicas destinadas ao desenvolvimento da região.

Também estão em andamento a requalificação urbana da Avenida Amaral Peixoto e de seu entorno, a implantação do Distrito Criativo da Cantareira, voltado aos setores de inovação, economia criativa e tecnologia, e a ampliação do Programa Aluguel Universitário, que incentiva estudantes a morarem no Centro, contribuindo para aumentar a circulação de pessoas e fortalecer o comércio local.