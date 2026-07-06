Niterói: Prefeitura ampliou em 150% as operações de fiscalização contra motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruído -- Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Niterói Tel: (21) 2620-0403 ramal 268Rodrigo Kastrup
Fiscalização contra motos com escapamento irregular cresce 150% em Niterói
Aumento das operações reforça o compromisso da Prefeitura com um trânsito mais seguro e organizado
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