Niterói: Prefeitura ampliou em 150% as operações de fiscalização contra motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruído -- Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Niterói Tel: (21) 2620-0403 ramal 268 - Rodrigo Kastrup

Niterói: Prefeitura ampliou em 150% as operações de fiscalização contra motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruído -- Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Niterói Tel: (21) 2620-0403 ramal 268Rodrigo Kastrup

Publicado 06/07/2026 16:37

Niterói – A Prefeitura de Niterói ampliou em 150% as operações de fiscalização contra motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruído no primeiro semestre deste ano. Realizadas pela NitTrans, as ações passaram de 18 para 45 operações em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, e resultaram na abordagem de mais de seis mil motociclistas e na autuação de 817 condutores por irregularidades. O número de abordagens cresceu 149,1%, e o de autuações, 134,8%.

A última operação de junho foi realizada nesta semana, na Estrada Caetano Monteiro, no Badu, e contou com a participação de agentes da NitTrans, da Seop, da Guarda Municipal e de policiais do 12º BPM, do Proeis e do Segurança Presente. Durante a fiscalização, 254 motociclistas foram abordados. Ao todo, 33 condutores foram autuados, e 13 motocicletas foram removidas para o depósito municipal.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, o aumento das operações reforça o compromisso da Prefeitura com um trânsito mais seguro e organizado. "Estamos ampliando a presença das equipes nas ruas para coibir irregularidades e atender às solicitações da população. O combate aos escapamentos adulterados é uma demanda recorrente dos moradores e continuará sendo tratado como prioridade, com foco na segurança viária, na qualidade de vida e no respeito às normas de trânsito", destacou.

As operações são realizadas em pontos estratégicos do município, definidos a partir do planejamento operacional e das demandas da população. Os moradores também podem registrar solicitações por meio da plataforma Colab.