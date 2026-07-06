Niterói: Tô de Férias na Escola acontece no mês de julho - Divulgação

Niterói: Tô de Férias na Escola acontece no mês de julhoDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:05

Niterói - A Prefeitura realiza, entre os dias 13 e 24 de julho, o programa Tô de Férias na Escola, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que transforma o período de recesso escolar em um momento de aprendizado, convivência e vivências culturais para estudantes da rede municipal. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Ao todo, 15 escolas da rede municipal participam desta edição, reunindo 704 estudantes. Durante as duas semanas de atividades, as unidades escolares desenvolvem uma programação diversificada, com oficinas de dança, teatro, música, contação de histórias, jogos, brincadeiras e ações culturais, promovendo a convivência, a criatividade e o protagonismo infantil.

A abertura e o encerramento da programação vão ocorrer no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, e os estudantes também participarão de atividades no Theatro Municipal. As inscrições foram feitas internamente pelas unidades escolares que optaram por integrar a iniciativa.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância da iniciativa para ampliar as experiências e vivências das crianças. “A escola é um lugar de aprendizagem, mas também de descobertas. O “Tô de Férias na Escola” reforça essa missão ao transformar o recesso em uma oportunidade para que nossas crianças explorem novos espaços, desenvolvam a criatividade e convivam de forma leve, com música, cultura, arte e muita diversão”, afirmou o secretário.

O programa integra as ações da Secretaria Municipal de Educação voltadas ao fortalecimento de experiências educativas ampliadas, valorizando o direito à infância, ao lazer e ao acesso à cultura dentro da rede pública de ensino.

Escolas participantes:

E.M. Alberto Francisco Torres

E.M. Demenciano Antonio de Moura

E.M. Djalma Coutinho

E.M. Jacinta Medela

E.M. Profª Maria Felisberta Baptista da Trindade

E.M. Santos Dumont

UMEI Alberto de Oliveira

UMEI Almir Garcia

UMEI Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes

UMEI Jacy Pacheco

UMEI Julieta Botelho

UMEI Lizete Fernandes Maciel

UMEI Profª Áurea Trindade Pimentel de Menezes

UMEI Renata Gonçalves Magaldi

UMEI Vinicius de Moraes