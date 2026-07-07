Niterói: Atividade promovida pela Clin apresenta às crianças os impactos positivos da coleta seletiva - Divulgação

Niterói: Atividade promovida pela Clin apresenta às crianças os impactos positivos da coleta seletivaDivulgação

Publicado 07/07/2026 21:59

Niterói - Com o objetivo de despertar a consciência ambiental desde a infância, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) promoveu uma visita de cerca de 20 estudantes, com idades entre 7 e 9 anos, da Escola Infazia, à sede da Cooperativa Rede Central Niterói, localizada na Rua Padre Anchieta, no Centro. A atividade integra o Projeto Coleta Seletiva nas Escolas e proporcionou aos alunos uma experiência prática sobre reciclagem e descarte consciente de resíduos.

A Cooperativa Rede Central Niterói integra o programa Recicla Niterói, lançado pela Prefeitura de Niterói em 2024, em parceria com a Clin e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMDH). A iniciativa busca ampliar a eficiência da coleta seletiva no município e promover inclusão social por meio da geração de trabalho e renda para pessoas em situação de rua.

Segundo a coordenadora do Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, Juliane Porto, o contato direto com a reciclagem desperta nas crianças uma compreensão mais ampla sobre a importância do descarte correto dos resíduos.

"Pela primeira vez, essas crianças puderam acompanhar, na prática, todo o processo da reciclagem e compreender sua importância. Esse aprendizado contribui para que entendam o valor dos materiais que descartam, tanto para a preservação do meio ambiente quanto para a geração de renda das famílias dos catadores. Nosso objetivo é fazer com que alunos, professores e funcionários se tornem multiplicadores das práticas de descarte consciente", destacou.

Durante a visita, as crianças acompanharam todas as etapas do processo de reciclagem, participaram de uma oficina de contação de histórias e conheceram uma exposição com brinquedos e objetos produzidos com materiais recicláveis pelos colaboradores da Clin.

A aluna Helena Basile, de 7 anos, também compartilhou o que aprendeu durante a atividade.

"Nesta história de hoje, aprendemos que somos nós mesmos que levamos o lixo para as praias. A gente não pode sujar a praia", disse.

A professora Gabriela de Sousa Branco, da Escola Infazia, ressaltou que a experiência fortalece o aprendizado desenvolvido em sala de aula:

"Esta vivência é fundamental porque as crianças são curiosas e aprendem com facilidade. Estamos levando a reciclagem para a escola e elas estão muito motivadas a participar do projeto", afirmou.

Criado em 2019, o Projeto Coleta Seletiva nas Escolas amplia, a cada ano, as ações de educação ambiental nas redes pública e privada de ensino de Niterói. Em 2025, a Clin capacitou 78 escolas da rede municipal, alcançando 11.115 alunos e 1.300 professores por meio de 735 palestras. Na rede privada, o projeto atendeu cinco escolas, envolvendo 493 alunos, 99 professores e a realização de 56 palestras.

Para o presidente da Cooperativa, Reinaldo Silva de Abreu, ações de educação ambiental são fundamentais para transformar hábitos e fortalecer a cultura da sustentabilidade:

"As crianças e os jovens têm muito a contribuir nessa mudança de comportamento da sociedade em relação ao descarte responsável de resíduos. As futuras gerações já irão lidar com essa prática de forma muito mais natural", ressaltou.

Além das ações educativas, a Clin disponibiliza contêineres para coleta seletiva às escolas das redes pública e privada. As instituições particulares interessadas em implantar o programa podem solicitar orientações técnicas e palestras junto à Companhia.

