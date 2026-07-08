Niterói: em apenas dois anos, Pedro construiu uma sequência de resultados impressionante - Divulgação

Niterói: em apenas dois anos, Pedro construiu uma sequência de resultados impressionanteDivulgação

Publicado 08/07/2026 18:22

Niterói - Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) terão um atrativo especial no próximo fim de semana (11 e 12/7), em Niterói. Considerado um dos maiores talentos da nova geração do atletismo brasileiro, o velocista Pedro Nunes, de 17 anos, fará sua última participação na principal competição escolar do estado. A expectativa é de que o atleta, já integrante da Seleção Brasileira de base, volte a protagonizar grandes performances na Pista de Atletismo Aída dos Santos, no Campus do Gragoatá da UFF, em Niterói, a partir das 9h.

O JERJ foi uma das primeiras vitrines da carreira de Pedro e acompanha sua evolução desde os primeiros títulos estaduais até a consolidação entre os principais velocistas da base no Brasil. Agora, antes de encerrar seu ciclo escolar, o jovem retorna à competição que ajudou a impulsionar sua trajetória, carregando no currículo conquistas que chamam a atenção do atletismo nacional. No sábado, Pedro estará nas disputadas de 100m rasos e, no domingo, dos 200m rasos.

Em apenas dois anos, Pedro construiu uma sequência de resultados impressionante. Em 2025, aos 16 anos, conquistou os títulos estaduais Sub-18, Sub-20 e Sub-23 nos 100 e 200 metros rasos, foi campeão brasileiro Sub-18 nas duas provas, campeão ibero-americano no revezamento, vice-campeão nos 200 metros e medalhista de bronze nos 100 metros. Também brilhou nos Jogos da Juventude, onde foi campeão e recordista dos 200 metros, além de conquistar a prata nos 100 metros e no revezamento.

A temporada de 2026 confirmou que o jovem velocista segue em franca ascensão. Convocado para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, no Panamá, conquistou duas medalhas de bronze, nos 200 metros e no revezamento. Também venceu os Campeonatos Estaduais Sub-23 nos 100 e 200 metros, foi campeão estadual Sub-20 dos 200 metros e integrou a equipe brasileira campeã do revezamento no Campeonato Ibero-Americano Sub-20.

Além da despedida de Pedro Nunes do JERJ, a etapa de atletismo promete revelar novos talentos que poderão representar o Rio de Janeiro e o Brasil nos próximos anos. Historicamente, a modalidade é uma das principais portas de entrada para atletas de alto rendimento, e muitos dos nomes que hoje defendem a Seleção Brasileira passaram pelos Jogos Escolares.

"O JERJ foi uma competição muito importante para o meu crescimento como atleta. Disputar essa prova pela última vez tem um significado especial e quero encerrar esse ciclo dando o meu melhor e inspirando outros jovens a acreditarem nos seus sonhos", disse Pedro.

As provas acontecem neste sábado e domingo, a partir das 9h, na Pista de Atletismo Aída dos Santos, localizada no Campus do Gragoatá da UFF, em Niterói. A presença de um atleta com trajetória tão vitoriosa transforma a competição em uma excelente oportunidade para que o público acompanhe de perto um dos principais nomes da nova geração do atletismo brasileiro e, ao mesmo tempo, conheça os futuros talentos que começam a escrever suas histórias nas pistas.