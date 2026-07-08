Niterói: prefeito Rodrigo Neves afirmou que a administração municipal trabalho para fazer todas as entregas previstas para o primeiro semestre - Divulgação

Niterói: prefeito Rodrigo Neves afirmou que a administração municipal trabalho para fazer todas as entregas previstas para o primeiro semestreDivulgação

Publicado 08/07/2026 18:12

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (8), o 15º Encontro de Gestores, sob o comando do prefeito Rodrigo Neves, reunindo todo o secretariado para monitorar as metas estabelecidas para 2026. Durante a reunião, os gestores apresentaram o andamento das principais ações previstas no Plano de Metas 2026, que seguem avançando conforme o cronograma definido pela administração municipal. O prefeito abriu a reunião com a participação de Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A pesquisadora fez uma apresentação sobre a 78ª Reunião da SBPC, considerada a maior reunião científica da América Latina, que vai ocorrer entre 26 de julho e 1º de agosto no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Distrito de Inovação da Cantareira. A expectativa é de que o evento vai atrair mais de 40 mil pessoas.

O prefeito Rodrigo Neves afirmou que a administração municipal trabalhou de forma incansável para fazer todas as entregas previstas para o primeiro semestre. “Estamos com quase 60% das metas previstas para 2026 cumpridas. Fizemos entregas importantes como o Programa Fila Zero, que proporcionou a realização de 120 mil exames em clínicas privadas. Na Educação, todas as crianças de 0 a 6 anos estão nas salas de aula. Até o fim deste mês, vamos concluir a contratação de 300 profissionais de apoio para crianças com deficiências. Na volta do recesso escolar, essa questão estará resolvida. Além disso, entregamos o Parque de Energia Solar, no Morro Boa Vista. Entregamos também a Arena Niterói que, no início de agosto, terá um campeonato internacional de handebol com entrada gratuita. Seguimos o enfrentamento da violência com a prevenção junto aos jovens. Hoje todos os nossos jovens são alcançados de alguma forma pelas políticas de prevenção e inclusão”, explicou Rodrigo Neves.

Na área da saúde, a Prefeitura inaugurou o novo Módulo Médico de Família (MMF) Nova Brasília, ampliando o acesso da população à atenção básica. Também seguem em andamento as obras do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades da Região Oceânica; da futura Unidade Básica de Saúde de Icaraí; e dos novos módulos do Programa Médico de Família previstos para diferentes regiões da cidade.

Na educação, a Prefeitura inaugurou a Casa Smart da Ilha da Conceição, primeira das novas unidades do programa NITTech previstas para este ano, ampliando o acesso da população às tecnologias digitais e à formação em inovação. Também foi lançado o 3º edital do Programa Aluguel Universitário, iniciativa pioneira no país que amplia as oportunidades de permanência de estudantes no ensino superior, com auxílios mensais de R$ 700.

Na área da segurança pública, avançam os investimentos para fortalecimento da Guarda Municipal, com o início do processo para construção da nova Inspetoria Regional do Centro, equipamento que ampliará a capacidade operacional da corporação e contribuirá para a estratégia integrada de prevenção à violência no município.

Nas ações voltadas às mulheres, a Prefeitura inaugurou a Casa Acolher Bárbara Siqueira, uma casa de passagem que promoverá proteção e acolhimento para mulheres vítimas de violência, ampliando a rede municipal de atendimento.

Outro destaque apresentado durante o encontro foi mais um avanço da implantação do Programa Vida Nova no Morro, com a assinatura do acordo de cooperação entre a Prefeitura de Niterói e a ONU-Habitat. A iniciativa promoverá urbanização integrada, melhorias habitacionais e desenvolvimento social nas comunidades da cidade, ampliando a qualidade de vida da população.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), Elissa Rasma, afirmou que Niterói se destaca por sua gestão séria, que sabe planejar com responsabilidade e mantém o compromisso de atender às necessidades da população.

“Chegamos à metade de 2026 com entregas que transformam a vida da população, como a nova unidade do Programa Médico de Família da Nova Brasília, na Engenhoca, a convocação de mais 81 agentes para a Guarda Municipal, ampliando o efetivo em 400% nos últimos dez anos, e a inauguração da Arena Niterói. Esses resultados refletem a seriedade da gestão do prefeito Rodrigo Neves, em conjunto com os gestores municipais, que atuam de forma integrada para transformar o planejamento em entregas concretas”, reforçou Elissa Rasma.

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população da cidade. A iniciativa integra a estratégia de acompanhamento do Plano de Metas 2026 e do Plano Estratégico Niterói Que Queremos, que projeta o desenvolvimento da cidade até 2050, com visão de futuro e responsabilidade com as atuais e futuras gerações de niteroienses.