Niterói: participantes refletiram sobre a participação social e o papel do serviço público na consolidação de uma sociedade mais democrática - Bruno Eduardo Alves

Niterói: participantes refletiram sobre a participação social e o papel do serviço público na consolidação de uma sociedade mais democráticaBruno Eduardo Alves

Publicado 08/07/2026 17:16

Niterói - Cerca de 100 pessoas participaram, ao longo de três dias, da segunda edição da Escola de Educação Popular, promovida pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Secretaria Nacional de Participação Social. O ciclo de formação teve como objetivo fortalecer a atuação de conselheiros de políticas públicas, servidores públicos, representantes de associações e integrantes de movimentos sociais envolvidos nos espaços de participação e diálogo com a sociedade.

Ao longo da programação, foram realizadas atividades formativas conduzidas por técnicos da Secretaria Nacional de Participação Social, abordando temas relacionados à democracia participativa, ao fortalecimento das instâncias de controle social e à construção coletiva de políticas públicas.

No primeiro módulo, voltado aos servidores públicos, os participantes refletiram sobre a participação social e o papel do serviço público na consolidação de uma sociedade mais democrática. Na sexta-feira, a Escola de Educação Popular deu continuidade à formação dos conselheiros municipais de políticas públicas.

O encerramento, realizado neste sábado, na sede da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), reuniu conselheiros, representantes de movimentos sociais, lideranças comunitárias e servidores públicos para debater desafios, compartilhar experiências e discutir caminhos para fortalecer a participação da população na formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas.

Para Maria do Carmo Albuquerque, coordenadora da atividade, um ponto em comum ficou evidente ao longo dos três encontros.

"Durante os três dias, percebemos que os participantes compartilham o desejo de construir um espaço permanente de integração entre as diferentes esferas da participação social", destacou.

Segundo o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, a realização da Escola de Educação Popular também serviu como preparação para o lançamento do Fórum Municipal de Participação Social, previsto para o segundo semestre.

"Cada encontro e cada ciclo de formação demonstram o quanto é desafiador ampliar e fortalecer os mecanismos de participação já existentes. Ao mesmo tempo, mostram que estamos avançando para construir um Fórum plural, capaz de reunir diferentes segmentos da sociedade. Em Niterói, a participação social não é uma ação isolada, mas um método de gestão", afirmou.

A Escola de Educação Popular é resultado do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Niterói e o Governo Federal, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República. As atividades de qualificação voltadas a servidores públicos, conselheiros de políticas públicas, lideranças comunitárias e movimentos sociais integram as ações de fortalecimento do Plano Municipal de Participação Social.