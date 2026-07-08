Niterói: a premiada pizza napoletana da Gio é ótima opção para comemorar - Divulgação

Niterói: a premiada pizza napoletana da Gio é ótima opção para comemorarDivulgação

Publicado 08/07/2026 18:34

Niterói - Reconhecida por oferecer a mais autêntica pizza napoletana da cidade e a única certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), entidade italiana que atesta a fidelidade à tradicional pizza de Nápoles. A casa segue rigorosamente os padrões de produção, desde a seleção dos ingredientes até o modo de preparo.

Em 2026, a Gio também conquistou destaque no 50 Top Pizza Latin America, considerado um dos mais importantes guias do segmento, que reúne anualmente as melhores pizzarias artesanais da América Latina.

Cada pizza é preparada com farinha italiana tipo 00 e passa por um processo de maturação de, no mínimo, 18 horas, sem adição de gordura ou açúcar. A mozzarella utilizada é de alta qualidade, livre de amido e produzida dentro dos padrões da tradicional Fior di Latte. O molho é elaborado exclusivamente com tomates pelados importados da Itália.



Com 30 centímetros de diâmetro, as pizzas preservam a tradição napoletana em todos os detalhes. Não há ketchup nem mostarda à mesa, as fatias não são cortadas no estilo francês e a recomendação é apreciá-las com as mãos, exatamente como manda a tradição italiana.



Para tornar a celebração ainda mais saborosa, a Gio Pizzeria preparou uma ação exclusiva para o Dia Nacional da Pizza. No dia 10 de julho, os clientes que consumirem uma pizza no salão receberão um voucher de desconto para retornar e saborear outra pizza em uma próxima visita. Afinal, uma pizza nunca é suficiente quando ela é verdadeiramente napoletana.



SERVIÇO:

Endereço: Av. Quintino Bocaiuva, 127 São Francisco, Niterói

WhatsApp: (21) 97117-5341



Horário de Funcionamento



* Segunda e terça: fechado

* Quarta e quinta: 18h30 às 22h45

* Sexta e sábado: 18h30 às 23h15

* Domingo: 18h30 às 22h30