Niterói: evento anual vai acontecer na UFF - Divulgação

Niterói: evento anual vai acontecer na UFFDivulgação

Publicado 09/07/2026 11:29

Niterói - Pela primeira vez, Niterói vai sediar a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerada o maior encontro científico da América Latina. A 78ª edição será realizada entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Distrito de Inovação da Cantareira e no Reserva Cultural, com a presença de alguns dos principais pesquisadores brasileiros e representantes de diferentes áreas do conhecimento. A expectativa é de que mais de 40 mil pessoas participem da programação.

O evento marca o retorno da reunião anual da SBPC ao Estado do Rio de Janeiro após 32 anos e terá como tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”. A programação é gratuita e aberta ao público, incluindo conferências, mesas-redondas, exposições, atividades culturais e ações de divulgação científica. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://reunioes2.sbpcnet.org.br/78RA/inscricao/

“Todos estão convidados para esse grande encontro. Teremos debates sobre temas fundamentais para o futuro de Niterói, do Rio de Janeiro e do Brasil, como terras raras, pesquisas nucleares, inteligência artificial, computação quântica, complexo industrial da saúde e diversos outros assuntos ligados à inovação, à ciência e à tecnologia. Será uma oportunidade única de aproximar a população dos grandes debates que vão influenciar os próximos anos”, afirma o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Evento reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento

Entre os pesquisadores que participarão do encontro estão alguns dos principais nomes da ciência brasileira, como Helena Nader, com atuação nas áreas de biomedicina e política científica; Ricardo Galvão, físico e presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Paulo Artaxo, referência internacional em pesquisas sobre clima e Amazônia; Marcia Barbosa, física reconhecida por sua contribuição científica; Nísia Trindade, pesquisadora da área de saúde pública; Carlos Gadelha, especialista em inovação e complexo industrial da saúde; Mariângela Hungria, cientista com atuação de destaque em agricultura; Luciano Moreira, pesquisador que atua no desenvolvimento de estratégias com mosquitos modificados para o controle da dengue; André Trigueiro, jornalista que debate o papel da mídia diante das mudanças climáticas, e Larissa Mies Bombardi, pesquisadora dos impactos dos agrotóxicos na saúde de trabalhadores rurais.

Ao longo da semana, os participantes poderão acompanhar debates sobre temas estratégicos para o presente e o futuro do Brasil, como os impactos e legados da COP30, Indústria 4.0, Complexo Industrial da Saúde, Inteligência Artificial, terras raras e suas implicações tecnológicas e geopolíticas, patentes e ameaças ao SUS e à inovação, desinformação, microplásticos, combate ao narcotráfico e genocídio em Gaza.

Para a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Francilene Procópio Garcia, a reunião representa uma oportunidade de aproximar a população da produção científica nacional. “A Reunião Anual da SBPC é o maior encontro da ciência brasileira e será uma grande oportunidade para aproximar a população do conhecimento produzido no país. Vamos reunir pesquisadores de diversas áreas para discutir temas que impactam diretamente o presente e o futuro. Também teremos espaços dedicados aos jovens, com atividades que despertam o interesse pela ciência e inspiram novas carreiras”, pontua Francilene Procópio Garcia.

A realização da reunião na Universidade Federal Fluminense reforça o papel da instituição como uma das protagonistas na produção científica do país. O reitor Antonio Claudio Lucas Nóbrega enfatiza que sediar o encontro pela primeira vez é uma oportunidade de ampliar o diálogo entre universidade e população. “Além de reunir alguns dos principais cientistas do país para discutir temas estratégicos do presente e do futuro, o evento fortalece a relação entre universidade e sociedade, com uma programação gratuita e aberta a pessoas de todas as idades. Queremos mostrar que a ciência faz parte do cotidiano e é fundamental para o desenvolvimento da sociedade”, ressalta Antonio Claudio Lucas Nóbrega.

Segundo a presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Caroline Alves da Costa, o encontro evidencia a força da ciência produzida no estado. “A realização da Reunião Anual da SBPC no Rio de Janeiro é uma oportunidade de mostrar, na prática, a força da ciência produzida no estado e os resultados dos investimentos em pesquisa, inovação e tecnologia. O Rio reúne pesquisadores de excelência e um ecossistema científico robusto, que contribui para o desenvolvimento do país. Estaremos presentes para fortalecer esse ambiente de colaboração e reafirmar nosso compromisso com o avanço da ciência”, observa a presidente da Faperj, Caroline Alves da Costa.

Além da comunidade acadêmica, toda a população poderá participar das atividades e conhecer de perto como a ciência transforma a sociedade, com debates, exposições, oficinas, atividades culturais e ações de divulgação científica.

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