Niterói: direção musical traz arranjos assinados por grandes nomes importantes da cena musical brasileira, como Antônia Adnet, Claudia Castello Branco, Joana Queiroz e Pedro Araújo - Divulgação

Niterói: direção musical traz arranjos assinados por grandes nomes importantes da cena musical brasileira, como Antônia Adnet, Claudia Castello Branco, Joana Queiroz e Pedro AraújoDivulgação

Publicado 08/07/2026 19:47

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe em seu palco, no domingo 12 de julho, às 19h, o Grupo CRIA, com o espetáculo "Eu e Você", que reúne canções inéditas do novo álbum homônimo e faixas já conhecidas dos três discos e singles do grupo.



Indicado ao Prêmio da Música Brasileira pelo álbum de estreia "A Família" (2013), o Grupo CRIA já se apresentou em importantes palcos brasileiros. Em 2023, realizou uma extensa circulação pelo Sesc Rio e Sesc Santa Catarina, e em 2024 lançou o projeto "RECRIA", com releituras de clássicos da música brasileira voltadas ao público infantil.



O novo repertório do CRIA tem como fio condutor a vivência pessoal do compositor e diretor do grupo, Vinicius Castro, que se inspirou em momentos cotidianos com sua filha para compor as canções inéditas do álbum, lançado em abril de 2025, e que marca o retorno ao repertório autoral, com participações especiais de Fernanda Takai, Paulinho Moska, Zé Renato, Ana Costa, Leoni, Roberta Sá, Juliana Linhares e Léo Jaime.



Esse contato direto de Vinicius com o universo infantil permitiu testar e refinar as melodias e letras com um público muito especial - sua própria filha - garantindo uma conexão genuína com o olhar e a escuta da criança. "Virar pai é subir um degrau na escada da família. As músicas foram compostas com base em situações vividas com minha filha, ou até mesmo enquanto ela brincava, dançava e conversava comigo", conta.



A direção musical traz arranjos assinados por grandes nomes importantes da cena musical brasileira, como Antônia Adnet, Claudia Castello Branco, Joana Queiroz e Pedro Araújo. Essa curadoria reforça a proposta artística do CRIA: oferecer uma experiência musical sofisticada, acessível e emocionalmente envolvente para toda a família.



"Levamos ao palco algo ainda raro: um show sobre a infância, feito com a mesma qualidade e dedicação de qualquer espetáculo para o público adulto, mas com a linguagem e a escuta afinada para todos", destaca Vinicius.



Ficha técnica



Direção artística e composições: Vinicius Castro

Músicos: Vinicius Castro (voz e guitarra), Luiza Borges (voz), Ayran Nicodemo (violino), Frederico Cavaliere (clarinete e clarone), Luiza Sales (baixo) e Mateus Xavier (bateria)

Produção - Solares Produções

Figurino - Kika de Medina

Luz - Nina Balbi

Som - Alexandre Seabra



Serviço



Grupo CRIA com "Eu e Você"

Data: Domingo, 12 de julho de 2026

Horários: 19h

Duração: 60min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 60 (inteira)

Vendas pelo Fever, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

