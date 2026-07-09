Niterói: Exposição de Cães de Raça é um evento gratuito que reunirá criadores, expositores, especialistas e amantes do universo pet - Divulgação

Niterói: Exposição de Cães de Raça é um evento gratuito que reunirá criadores, expositores, especialistas e amantes do universo petDivulgação

Publicado 09/07/2026 11:36

Niterói - O Parque Rural, equipamento da Prefeitura de Niterói, vai realizar a Exposição de Cães de Raça, evento gratuito que reunirá criadores, expositores, especialistas e amantes do universo pet em uma programação voltada à valorização do bem-estar animal e convivência familiar. O evento acontece neste final de semana (11 e 12).

A diretora do Parque Rural de Niterói, Ana Machado, destaca que o evento amplia a relação entre a população e o espaço público por meio de atividades educativas e de integração. "O Parque Rural vem se consolidando como um espaço de convivência para toda a família. Receber uma exposição desta dimensão fortalece nossa proposta de aproximar a população de ações que unem educação, esporte, lazer, bem-estar animal e responsabilidade social. É uma oportunidade para que crianças, jovens e adultos vivenciem experiências enriquecedoras, conheçam o trabalho desenvolvido por criadores e profissionais da área e participem de uma programação gratuita e acessível a todos”, explicou Ana Machado.

Realizada em parceria com entidades da área, a programação contará com exposição de cães de diversas raças, Campeonato Carioca Country, feira de adoção responsável, vacinação antirrábica gratuita, serviços do Pet Móvel SENAC, demonstrações de adestramento, prova social, rodas de conversa, praça de alimentação e a participação do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A Exposição de Cães de Raça integra o calendário de eventos do Parque Rural de Niterói e reforça a vocação do espaço para receber atividades voltadas ao lazer, à educação, ao esporte, à cultura e à promoção do bem-estar animal.

Para o presidente da Federação Cinológica do Estado do Rio de Janeiro (FECERJ), Luís Eduardo Ferreira de Almeida, o evento representa uma oportunidade de fortalecer a criação responsável e aproximar a população da cinofilia. "A exposição de cães de raça é um evento que tem por objetivo congregar criadores de cães e promover e divulgar as diferentes raças. A competição visa avaliar o plantel nacional e nortear o futuro da criação responsável, sempre atenta ao bem-estar do cão e à interação com a família”, afirmou Luís Eduardo.

Além das competições e exposições, o evento promoverá ações de conscientização sobre guarda responsável, vacinação e cuidados com os animais. Haverá ainda um ponto de arrecadação de ração destinado a apoiar animais em situação de vulnerabilidade, incentivando a participação solidária do público.

A entrada é gratuita, e a organização orienta que os tutores que levarem seus pets observem as normas de segurança do evento, mantendo os animais sempre com guia e apresentando a carteira de vacinação quando necessário para utilização dos serviços oferecidos.