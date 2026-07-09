Niterói: atletas destacaram o papel do programa na valorização dos esportistas - Claudio Fernandes

Niterói: atletas destacaram o papel do programa na valorização dos esportistasClaudio Fernandes

Publicado 09/07/2026 17:44

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (09), a solenidade de assinatura de contratos dos atletas aprovados pelo edital do Bolsa Atleta com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Nesta primeira edição, o programa Bolsa Atleta beneficia diretamente 213 esportistas niteroienses.

O mapeamento técnico do edital aponta que a categoria de Base lidera as concessões com 82 contemplados, seguida por 51 atletas na categoria Estadual, 40 na Nacional e 40 na Internacional. Alinhado com as diretrizes de inclusão e acessibilidade da gestão municipal, o programa conta com 22 paratletas contemplados (10,3% do total), distribuídos entre as categorias Internacional (5), Nacional (15), Estadual (1) e Base (1). No recorte de gênero, o edital alcançou a participação de 134 homens (62,9%) e 79 mulheres (37,1%), caminhando em direção à meta institucional de atingir a paridade de gênero nas próximas edições.

O programa de incentivo ao esporte prevê auxílio financeiro mensal de até R$ 3 mil, por 12 meses, para atletas, paratletas e surdoatletas que representem o município em competições. O Bolsa Atleta prevê medidas para ampliar a participação feminina no esporte.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a iniciativa da cidade em investir no esporte como instrumento de inclusão social. "O Bolsa Atleta é mais do que um incentivo financeiro; é um investimento estratégico no futuro da nossa juventude e na construção de uma cidade mais justa. Historicamente, sabemos que onde o esporte e a inclusão social chegam primeiro, a vulnerabilidade não encontra espaço. Ao garantir que nossos jovens e atletas de base tenham estrutura para treinar e competir, estamos oferecendo perspectivas reais de vida. Niterói se consolida como uma cidade que protege e promove o desenvolvimento integral das novas gerações através do esporte", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Entre os diferenciais do edital está a manutenção do benefício para atletas gestantes e lactantes, que continuarão recebendo o auxílio por seis meses após o parto, mesmo depois do término do período regular de 12 meses do programa. A medida busca assegurar condições para que as esportistas conciliem a maternidade com a carreira esportiva. O edital também estabelece a reserva de 10% das vagas para paratletas e surdoatletas, reforçando a política de inclusão.

A vice-prefeita e secretária do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, relembrou os tempos de atleta em busca de patrocínio e reforçou a importância do benefício. “Hoje, são 10 por cento de atletas paralímpicos. É uma conquista. O esporte tem que ser inclusivo, tem que representar, também, a equidade de gênero. São 40 por cento de mulheres e 60 por cento de homens. A gente queria chegar em 50 a 50, mas estamos chegando lá. Temos políticas de incentivo tanto às mulheres, quanto aos homens e aos jovens, isso é fundamental no nosso governo. É política pública construída através de atores transversais.”, destacou Isabel Swan.

O secretário de Esportes e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, reforçou que o caminho de um atleta vai além do talento, e que a dificuldade pode estar na falta de recursos para competir. “Às vezes, o que separa um atleta de uma grande conquista não é o talento, é a passagem para uma competição, o equipamento melhor, uma suplementação adequada ou a tranquilidade para seguir treinando, sem desistir do sonho. É exatamente para isso que existe o Bolsa Atleta de Niterói. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Neves pela confiança e pelo compromisso com o esporte da nossa cidade.”, disse o secretário.

Matheus Lima da Silva, de 18 anos, que faz parte do Parque Esportivo Social do Caramujo (PESC), atleta de levantamento de peso olímpico, destacou a importância do Bolsa Atleta para sua trajetória esportiva. “O Bolsa Atleta representa reconhecimento e incentivo para os atletas. O esporte envolve muitos custos, independentemente da modalidade, e uma ajuda de custo faz diferença para que possamos seguir treinando e evoluindo. Meu sonho é chegar às Olimpíadas, e esse apoio é fundamental nessa caminhada”, comemorou Matheus Lima da Silva.

Moisés Santoro, atleta de jiu-jitsu, deficiente visual, e contemplado pelo Bolsa Atleta nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, destacou o papel do programa na valorização dos esportistas. “Me senti reconhecido pelo trabalho que venho realizando nos últimos anos. Esse projeto é fundamental para as novas gerações, para a formação de futuros atletas e para deixar um legado importante para o esporte de Niterói”, disse Moisés Santoro.

Duda Serrão, de 15 anos, atleta de vela e integrante do Projeto Grael, celebrou a conquista do Bolsa Atleta como uma oportunidade de representar Niterói. “Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de receber o Bolsa Atleta. É um orgulho poder representar minha cidade e levar o nome de Niterói para frente. Tenho um grande sonho olímpico e acredito que, com esse incentivo, o esporte da cidade vai crescer ainda mais”, afirmou Duda Serrão.

Também estiveram na solenidade o secretário Executivo, Felipe Peixoto; o secretário de Educação, Bira Marques; a coordenadora de acessibilidade, Camila Rodrigues; e os vereadores Anderson Pipico e Beto da Pipa.