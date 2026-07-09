Niterói: Intervenções vão beneficiar 39 vias do bairro com obras de pavimentação, drenagem, construção de calçadas e sinalização viária - Divulgação

Niterói: Intervenções vão beneficiar 39 vias do bairro com obras de pavimentação, drenagem, construção de calçadas e sinalização viáriaDivulgação

Publicado 09/07/2026 18:07

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta quinta-feira (9), o lançamento de dois editais de licitação para obras de urbanização em Várzea das Moças, na região de Pendotiba. Os projetos contemplam 39 vias do bairro com serviços de pavimentação, drenagem, construção de calçadas e implantação de sinalização vertical e horizontal.

Os projetos serão executados pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION). O primeiro edital contempla 22 vias, totalizando cerca de 7,4 quilômetros de extensão. Já o segundo abrange 17 vias com aproximadamente 7,5 quilômetros.

“Estamos lançando o edital das obras de infraestrutura de Várzea das Moças, resultado de um planejamento iniciado no ano passado, com um estudo detalhado de topografia e engenharia. Serão 15 quilômetros de obras em todo o bairro. Já realizamos intervenções em algumas ruas e, agora, vamos avançar para praticamente toda Várzea das Moças. Temos um plano integrado para não deixar nenhum bairro nem nenhum morador para trás. Esses investimentos retornam para o bairro em forma de qualidade de vida, que é o que queremos para todas as regiões de Niterói”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Após o lançamento dos editais, o processo licitatório terá prazo estimado de 45 dias para ser concluído. A expectativa é de que as obras tenham início ainda no segundo semestre deste ano. “O lançamento desses editais representa um momento muito importante para os moradores, porque estamos falando de investimentos que vão transformar a infraestrutura do bairro e trazer mais qualidade de vida para a população. A Região Oceânica é um exemplo de como as obras de urbanização podem mudar a realidade das pessoas”, destacou o vereador e presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, Anderson Pipico.

O vereador Leandro Portugal também celebrou a iniciativa e destacou o impacto das intervenções para o desenvolvimento do bairro. “Hoje é um dia histórico e emblemático para Várzea das Moças. Como o prefeito Rodrigo Neves destacou, nenhum bairro fica para trás. A população está aqui celebrando essa conquista, que certamente vai trazer mais qualidade de vida para toda a região”, concluiu o vereador Leandro Portugal.