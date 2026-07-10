Niterói: Ricardo Marques recebeu lideranças para celebrar construção de pontes e fortalecimento de projetos empreendedores - Divulgação

Niterói: Ricardo Marques recebeu lideranças para celebrar construção de pontes e fortalecimento de projetos empreendedoresDivulgação

Publicado 10/07/2026 08:53

Niterói - Em um ambiente de cordialidade, confiança e troca de experiências, a cidade de Niterói foi palco, na noite de ontem (9), de um encontro que reuniu amigos e lideranças de diferentes setores da sociedade brasileira. Participaram da confraternização o Desembargador Federal William Douglas, o Desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, o empresário do setor de transportes Domenico Siqueira, sócio das empresas de transporte Rio Ita e Mauá, e o empresário Ricardo Marques, fundador da SASBIO, empresa especializada em soluções de biossegurança e saúde ambiental.

Muito além de um jantar, o encontro simbolizou a importância das relações pessoais construídas ao longo dos anos, demonstrando que amizade, respeito mútuo e confiança permanecem como ativos indispensáveis para a construção de iniciativas transformadoras.

Entre os diversos assuntos debatidos, ganhou destaque o Favela + Rica, projeto de impacto social que tem no Desembargador William Douglas um de seus principais incentivadores e investidores, reafirmando seu compromisso com a promoção de oportunidades, empreendedorismo e desenvolvimento humano em comunidades brasileiras.

Na oportunidade, Domenico compartilhou uma importante conquista para o setor de mobilidade urbana: a aquisição de 120 novos ônibus equipados com tecnologia embarcada, investimento que representa avanço na modernização do transporte coletivo, com foco em eficiência operacional, segurança e melhoria da experiência dos passageiros.

Representando o setor da saúde e da inovação, Ricardo Marques destacou as perspectivas de crescimento da SASBIO e o avanço das soluções voltadas à biossegurança, prevenção de doenças infectocontagiosas e proteção de ambientes públicos e privados, tema que vem ganhando crescente relevância no cenário nacional.

O encontro reafirmou que grandes projetos frequentemente têm origem em relacionamentos sólidos. Quando diferentes áreas do conhecimento se unem em um ambiente de diálogo franco e respeitoso, surgem ideias, parcerias e iniciativas capazes de gerar impactos positivos para a sociedade.

Além de uma agenda institucional, a noite foi marcada pela celebração da amizade, pela valorização das experiências compartilhadas e pela convicção de que laços construídos com autenticidade são capazes de abrir caminhos para novas oportunidades, sempre pautadas pelo propósito de contribuir para o desenvolvimento do país.