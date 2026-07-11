Niterói: ação reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços - Divulgação

Niterói: ação reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a ampliação do acesso e a qualificação dos serviçosDivulgação

Publicado 11/07/2026 11:05

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói promove, neste mês de julho, ações do Dia Delas, iniciativa voltada à promoção da saúde e à prevenção de doenças entre as mulheres, oferecendo atendimento humanizado e diversos serviços, como coleta de exame preventivo (Papanicolau), exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo sífilis, HIV e hepatites B e C. As ações acontecerão por regiões, de acordo com a programação.

Para a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado integral da mulher. "O Dia Delas é um momento estratégico para ampliar o acesso aos serviços de saúde e fortalecer a prevenção. Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acolhimento, informação e acesso aos exames essenciais para cuidar da sua saúde com dignidade e segurança", destaca a secretária.

A programação começa no próximo sábado (11), das 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde do Barreto, da Engenhoca, do Largo da Batalha e Sérgio Arouca, além dos módulos do Programa Médico de Família (PMF) do Matapaca, Sapê, Ititioca, Maceió, Badu, Cantagalo, Jardim das Paineiras, Atalaia, Leopoldina, Marítimos, Maruí, Nova Brasília, Baldeador, Coronel Leôncio, Jurujuba, Vital Brazil, Grota I, Grota II, Viradouro, Preventório, Souza Soares e Martins Torres.

No sábado seguinte (18), também das 8h às 13h, a mobilização chega às Unidades Básicas de Saúde do Fonseca, Santa Bárbara, Piratininga, Itaipu, Centro, Morro do Estado e Carlos Antônio. As ações também acontecerão nos módulos do Programa Médico de Família do Viçoso Jardim, Teixeira de Freitas, Caramujo, Morro do Céu, Jonathas Botelho, Vila Ipiranga, Bernardino, Serrão, Juca Branco, Ilha da Conceição, Ponta D'Areia, Holofote, Morro da Boa Vista, Cavalão, Alarico, Palácio, Engenho do Mato, Colônia, Maravista, Várzea das Moças, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III e Jacaré.

A diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcelos, destaca que a mobilização busca facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e reforçar a importância da prevenção. "O Dia Delas é um convite para que as mulheres reservem um tempo para cuidar da própria saúde. Ao longo de todo o mês de julho, nossas equipes estarão preparadas para acolher, orientar e realizar os exames preventivos, fortalecendo o cuidado contínuo na Atenção Primária. Muitas vezes, as mulheres priorizam o cuidado com a família e deixam a própria saúde para depois. Queremos mostrar que esse cuidado consigo mesma também é essencial e que nossas unidades estão de portas abertas para recebê-las", afirma.

A mobilização será encerrada com o Dia D, no sábado (25), quando todas as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e os módulos do Programa Médico de Família estarão abertos para atender a população. Os serviços serão oferecidos das 8h às 17h, com exceção do Módulo Médico de Família do Morro do Céu, que atenderá das 7h às 16h.

O vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da FeSaúde, Alan Castro, destaca a importância da ação. "A ação reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços, garantindo às mulheres prevenção, diagnóstico precoce e mais oportunidades de cuidado", concluiu Alan Castro.

Julho também é reconhecido como o Mês das Pretas, um período dedicado à valorização da história, da cultura, da resistência e das contribuições das mulheres negras para a sociedade. Nesse contexto, as unidades vinculadas à Atenção Primária à Saúde reafirmam seu compromisso com a promoção da saúde integral das mulheres, fortalecendo ações de acolhimento, prevenção, promoção da saúde, educação em saúde e ampliação do acesso aos serviços, com atenção especial às necessidades da população negra, contribuindo para uma assistência mais equânime, humanizada e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Programa Médico de Família (PMF)

11 de julho (sábado), das 8h às 13h: Matapaca, Sapê, Ititioca, Maceió, Badu, Cantagalo, Jardim das Paineiras, Atalaia, Leopoldina, Marítimos, Maruí, Nova Brasília, Baldeador, Coronel Leôncio, Jurujuba, Vital Brazil, Grota I, Grota II, Viradouro, Preventório, Souza Soares e Martins Torres.

18 de julho (sábado), das 8h às 13h: Viçoso Jardim, Teixeira de Freitas, Caramujo, Morro do Céu, Jonathas Botelho, Vila Ipiranga, Bernardino, Serrão, Juca Branco, Ilha da Conceição, Ponta D'Areia, Holofote, Morro da Boa Vista, Cavalão, Alarico, Palácio, Engenho do Mato, Colônia, Maravista, Várzea das Moças, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III e Jacaré.

25 de julho (Dia Delas), das 8h às 17h: todas as unidades do PMF.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

11 de julho (sábado), das 8h às 13h: UBS Barreto, Engenhoca, Largo da Batalha e Sérgio Arouca.

18 de julho (sábado), das 8h às 13h: UBS Fonseca, Santa Bárbara, Piratininga, Itaipu, Centro, Morro do Estado e Carlos Antônio.

25 de julho (Dia Delas), das 8h às 17h: todas as Unidades Básicas de Saúde.