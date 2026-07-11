Prefeitura de Niterói oferece programação especial para crianças e adolescentes durante o mês de julho - DIVULGAÇÃO/Tô de férias na escola

Prefeitura de Niterói oferece programação especial para crianças e adolescentes durante o mês de julhoDIVULGAÇÃO/Tô de férias na escola

Publicado 11/07/2026 11:25





Aprendizado e diversão com o programa “Tô de Férias na Escola”



O programa “Tô de Férias na Escola” acontece entre os dias 13 e 24 de julho, envolvendo 15 escolas da rede municipal e reunindo 704 estudantes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, as unidades participantes recebem oficinas de dança, teatro, música, contação de histórias, jogos, brincadeiras e atividades culturais.



A iniciativa busca transformar o período sem aulas em uma oportunidade de aprendizagem, interação e fortalecimento dos vínculos entre os estudantes. A abertura e o encerramento da programação serão realizados no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, e os alunos também terão atividades no Theatro Municipal de Niterói.



Participam desta edição as escolas: E.M. Alberto Francisco Torres, E.M. Demenciano Antonio de Moura, E.M. Djalma Coutinho, E.M. Jacinta Medela, E.M. Prof.ª Maria Felisberta Baptista da Trindade, E.M. Santos Dumont, UMEI Alberto de Oliveira, UMEI Almir Garcia, UMEI Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, UMEI Jacy Pacheco, UMEI Julieta Botelho, UMEI Lizete Fernandes Maciel, UMEI Prof.ª Áurea Trindade Pimentel de Menezes, UMEI Renata Gonçalves Magaldi e UMEI Vinicius de Moraes. Mais informações nas secretarias das escolas.



Tecnologia e criatividade na Colônia de Férias Clube dos Inventores



A Colônia de Férias Clube dos Inventores, realizada pelas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), acontece entre os dias 13 e 17 de julho e oferece 280 vagas gratuitas para crianças e adolescentes.



Com atividades baseadas na metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), a iniciativa estimula o pensamento criativo, a resolução de problemas e o trabalho em equipe, aproximando os participantes do universo da inovação de forma lúdica e colaborativa. Durante a semana, os jovens terão acesso a oficinas de robótica, games, realidade virtual, construção de protótipos, desafios maker, produção de podcasts, vídeos e outros conteúdos digitais. As atividades também incentivam os participantes a desenvolver soluções sustentáveis e imaginar cidades do futuro.



A programação será realizada nas Plataformas Urbanas Digitais Santa Bárbara - equipamento público gerido pela Oficina do Parque -, Engenhoca e Viradouro. Além das oficinas, os participantes terão acesso a lanche, atividades integradas e passeio educativo. O encerramento contará com uma mostra dos projetos desenvolvidos ao longo da semana. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na unidade ou no site:



Esporte e convivência nos Espaços Nova Geração



A programação chega aos equipamentos de esporte e convivência da cidade com o “De Férias com o ENG”, iniciativa realizada pelos Espaços Nova Geração Fonseca e Cantagalo, geridos pela Oficina do Parque. A ação oferece atividades recreativas, oficinas e momentos de integração durante o recesso escolar.



No Espaço Nova Geração Fonseca, serão disponibilizadas 160 vagas, sendo 80 no turno da manhã e 80 no turno da tarde. A colônia acontece entre os dias 13 e 17 de julho, com inscrições realizadas na secretaria do ENG. Já no Espaço Nova Geração Cantagalo, as inscrições acontecem entre os dias 13 e 15 de julho, das 9h às 17h. Nos dias 13 e 14, as vagas serão destinadas aos alunos já matriculados na unidade e, no dia 15, estarão abertas para a comunidade em geral. As atividades serão realizadas entre os dias 20 e 24 de julho, com oficinas, recreação e atividades de integração.



As ações serão divididas por faixa etária: pela manhã, das 9h às 12h, participam crianças de 6 a 11 anos; e, no período da tarde, das 13h às 16h, adolescentes de 12 a 17 anos. Ao todo, serão atendidos 360 participantes nos dois equipamentos, sendo 160 vagas no Fonseca e 200 no Cantagalo. Os participantes terão acesso a almoço, lanches, recreação e uma programação especial de encerramento.



PESC promove integração e atividades esportivas durante as férias



O Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) promove uma colônia de férias com atividades esportivas, recreativas e de integração para crianças e adolescentes. Ao todo, serão oferecidas 450 vagas gratuitas, divididas entre participantes já atendidos pelo equipamento e moradores interessados em participar das atividades abertas ao público.



A programação será realizada em duas etapas. Entre os dias 20 e 24 de julho, acontece a colônia de férias interna, em período integral, com 300 vagas destinadas aos alunos do PESC. Já entre os dias 27 e 31 de julho, será realizada a edição externa do PESC Itinerante, na Praia de Icaraí, com 150 vagas disponíveis para a comunidade, das 8h às 12h. As atividades têm como objetivo estimular a convivência, a socialização e o desenvolvimento por meio de práticas esportivas e recreativas, promovendo uma ocupação saudável durante o período de recesso escolar. As inscrições serão realizadas por meio do link disponibilizado no perfil oficial do Parque Esportivo do Caramujo no Instagram: Niterói - Durante o período de férias escolares, a Prefeitura de Niterói vai oferecer cerca de 2 mil vagas gratuitas em uma programação especial para crianças e adolescentes, reunindo atividades culturais, esportivas, tecnológicas, inclusivas e de convivência. As ações serão realizadas entre os dias 13 e 31 de julho, pelas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) de Santa Bárbara, Viradouro e Engenhoca, pelos Espaços Nova Geração Cantagalo e Fonseca, pelo Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), pelo Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Jurujuba, pelo Programa Niterói Inclusivo, pelo Macquinho Cultural e por 15 escolas da Rede Municipal de Ensino.O programa “Tô de Férias na Escola” acontece entre os dias 13 e 24 de julho, envolvendo 15 escolas da rede municipal e reunindo 704 estudantes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, as unidades participantes recebem oficinas de dança, teatro, música, contação de histórias, jogos, brincadeiras e atividades culturais.A iniciativa busca transformar o período sem aulas em uma oportunidade de aprendizagem, interação e fortalecimento dos vínculos entre os estudantes. A abertura e o encerramento da programação serão realizados no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, e os alunos também terão atividades no Theatro Municipal de Niterói.Participam desta edição as escolas: E.M. Alberto Francisco Torres, E.M. Demenciano Antonio de Moura, E.M. Djalma Coutinho, E.M. Jacinta Medela, E.M. Prof.ª Maria Felisberta Baptista da Trindade, E.M. Santos Dumont, UMEI Alberto de Oliveira, UMEI Almir Garcia, UMEI Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, UMEI Jacy Pacheco, UMEI Julieta Botelho, UMEI Lizete Fernandes Maciel, UMEI Prof.ª Áurea Trindade Pimentel de Menezes, UMEI Renata Gonçalves Magaldi e UMEI Vinicius de Moraes. Mais informações nas secretarias das escolas.A Colônia de Férias Clube dos Inventores, realizada pelas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), acontece entre os dias 13 e 17 de julho e oferece 280 vagas gratuitas para crianças e adolescentes.Com atividades baseadas na metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), a iniciativa estimula o pensamento criativo, a resolução de problemas e o trabalho em equipe, aproximando os participantes do universo da inovação de forma lúdica e colaborativa. Durante a semana, os jovens terão acesso a oficinas de robótica, games, realidade virtual, construção de protótipos, desafios maker, produção de podcasts, vídeos e outros conteúdos digitais. As atividades também incentivam os participantes a desenvolver soluções sustentáveis e imaginar cidades do futuro.A programação será realizada nas Plataformas Urbanas Digitais Santa Bárbara - equipamento público gerido pela Oficina do Parque -, Engenhoca e Viradouro. Além das oficinas, os participantes terão acesso a lanche, atividades integradas e passeio educativo. O encerramento contará com uma mostra dos projetos desenvolvidos ao longo da semana. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na unidade ou no site: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/ A programação chega aos equipamentos de esporte e convivência da cidade com o “De Férias com o ENG”, iniciativa realizada pelos Espaços Nova Geração Fonseca e Cantagalo, geridos pela Oficina do Parque. A ação oferece atividades recreativas, oficinas e momentos de integração durante o recesso escolar.No Espaço Nova Geração Fonseca, serão disponibilizadas 160 vagas, sendo 80 no turno da manhã e 80 no turno da tarde. A colônia acontece entre os dias 13 e 17 de julho, com inscrições realizadas na secretaria do ENG. Já no Espaço Nova Geração Cantagalo, as inscrições acontecem entre os dias 13 e 15 de julho, das 9h às 17h. Nos dias 13 e 14, as vagas serão destinadas aos alunos já matriculados na unidade e, no dia 15, estarão abertas para a comunidade em geral. As atividades serão realizadas entre os dias 20 e 24 de julho, com oficinas, recreação e atividades de integração.As ações serão divididas por faixa etária: pela manhã, das 9h às 12h, participam crianças de 6 a 11 anos; e, no período da tarde, das 13h às 16h, adolescentes de 12 a 17 anos. Ao todo, serão atendidos 360 participantes nos dois equipamentos, sendo 160 vagas no Fonseca e 200 no Cantagalo. Os participantes terão acesso a almoço, lanches, recreação e uma programação especial de encerramento.O Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) promove uma colônia de férias com atividades esportivas, recreativas e de integração para crianças e adolescentes. Ao todo, serão oferecidas 450 vagas gratuitas, divididas entre participantes já atendidos pelo equipamento e moradores interessados em participar das atividades abertas ao público.A programação será realizada em duas etapas. Entre os dias 20 e 24 de julho, acontece a colônia de férias interna, em período integral, com 300 vagas destinadas aos alunos do PESC. Já entre os dias 27 e 31 de julho, será realizada a edição externa do PESC Itinerante, na Praia de Icaraí, com 150 vagas disponíveis para a comunidade, das 8h às 12h. As atividades têm como objetivo estimular a convivência, a socialização e o desenvolvimento por meio de práticas esportivas e recreativas, promovendo uma ocupação saudável durante o período de recesso escolar. As inscrições serão realizadas por meio do link disponibilizado no perfil oficial do Parque Esportivo do Caramujo no Instagram: www.instagram.com/parqueesportivocaramujo