Niterói: mais do que apoiar quem já está estruturado, o programa busca criar as condições para que iniciativas comunitárias possam crescer com autonomia - Luciana Carneiro

Niterói: mais do que apoiar quem já está estruturado, o programa busca criar as condições para que iniciativas comunitárias possam crescer com autonomiaLuciana Carneiro

Publicado 11/07/2026 11:29

Niterói - A Prefeitura, em parceria com a Trilha Gestão, lança, na próxima quarta-feira (15), o projeto "Niterói Campeã". A iniciativa inédita tem como objetivo capacitar, incentivar e apoiar gestores, pessoas físicas e entidades esportivas locais na estruturação de projetos focados na Lei de Incentivo ao Esporte, fazendo com que Niterói dê mais um passo decisivo no fortalecimento do esporte como motor de transformação social.

O programa vai mapear o cenário municipal, oferecer treinamento presencial e dar suporte técnico especializado para que as organizações ampliem seu impacto positivo na comunidade, unindo tecnologia, governança e inclusão social.

Desde janeiro de 2025, a vice-prefeita e secretária do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, recebeu, em seu gabinete, diversos pedidos de apoio de pessoas que realizam trabalhos extraordinários com crianças e adolescentes em suas comunidades, mas que enfrentam um obstáculo comum: não possuem CNPJ, não estão formalizadas ou não sabem como acessar os instrumentos necessários para fortalecer seus projetos.

"Ao longo da minha carreira como atleta, aprendi que talento e dedicação, por si só, não bastam. Cheguei aos Jogos Olímpicos porque, em algum momento, houve uma estrutura capaz de transformar esforço em resultado: treinamento, gestão, planejamento e pessoas comprometidas. Sem isso, mesmo o maior potencial encontra limites. Acredito profundamente que o esporte transforma vidas. Mas, para que essa transformação seja permanente, é preciso fortalecer quem está por trás dela. Investir em gestão é investir em continuidade, em oportunidades e no futuro das nossas crianças e jovens.", destacou Isabel Swan.

O “Niterói Campeã” nasce justamente dessa realidade. Mais do que apoiar quem já está estruturado, o programa busca criar as condições para que iniciativas comunitárias possam crescer com autonomia. Capacitação, orientação para a formalização documental e apoio no acesso à Lei de Incentivo ao Esporte são ferramentas concretas para que essas organizações conquistem sustentabilidade e ampliem seu impacto.

A operação prática do projeto será dividida em etapas cronológicas e integradas. A partir de 15 de julho, a Trilha Gestão disponibilizará uma plataforma digital segura de cadastro, desenvolvida para diagnosticar e mapear as entidades esportivas de Niterói.

Com base nesses dados, no dia 20 de agosto, na Sala Nelson Pereira dos Santos, será realizado um treinamento presencial intensivo de 8 horas. A imersão abordará a formalização documental, ferramentas de gestão eficaz e oportunidades de networking. Após o curso, 10 instituições serão selecionadas (conforme critérios eliminatórios do Ministério do Esporte e classificatórios locais) para receber mentoria técnica e especializada na submissão de projetos à Lei de Incentivo ao Esporte.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressalta o caráter técnico e estratégico que o programa traz para o ecossistema esportivo da cidade. "Muitas vezes, os projetos sociais têm excelentes ideias e um impacto humano incrível, mas esbarram na burocracia ou na falta de captação de recursos. O diferencial do “Niterói Campeã” é dar o mapa do caminho. Vamos usar a tecnologia da plataforma para entender onde estão essas instituições, superar o desafio da formalização jurídica e dar assessoria direta para que captem recursos via Lei de Incentivo. É a profissionalização do esporte de base em Niterói", explicou o secretário.

O projeto "Niterói Campeã" integra a política pública macro da Prefeitura de Niterói voltada ao desenvolvimento humano, à justiça social e à descentralização de oportunidades. Ao conectar tecnologia governamental, formação técnica e a legislação de fomento federal, o município atua como um facilitador estratégico que fortalece o Terceiro Setor local. A iniciativa responde aos desafios modernos de governança e sustentabilidade financeira, transformando o potencial esportivo da cidade em um legado permanente de inclusão e equidade social.

