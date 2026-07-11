Niterói: cidade vem consolidando como a capital do esporte e do bem-estar no estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Niterói: cidade vem consolidando como a capital do esporte e do bem-estar no estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 11/07/2026 11:18

Niterói - O Parque Poliesportivo da Concha Acústica de Niterói será o cenário, neste fim de semana (11 e 12), da Liga do Discreto, campeonato de Basquete 3x3 voltado para os amantes da modalidade. O evento busca promover a prática esportiva e a integração social na cidade. A competição acontece das 8h às 17h, reunindo equipes da cidade em uma estrutura montada para oferecer suporte completo aos atletas e entretenimento para o público. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A programação de cada dia começará rigorosamente às 8h com o congresso técnico realizado junto às equipes participantes, seguido imediatamente do início das partidas. Para garantir o alto rendimento e o bem-estar dos competidores, a organização do evento disponibilizará atendimento de fisioterapia, café da manhã, frutas e hidratação. Além das disputas principais, haverá um concurso de arremessos aberto com premiação de R$ 200, além de troféus e medalhas para as equipes vencedoras.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou o papel técnico e social do evento. "O Basquete 3x3 é uma modalidade olímpica em franca expansão. Niterói tem vocação natural para o esporte de rua. Preparar a Concha Acústica com uma equipe de apoio médico, fisioterapia e suporte nutricional eleva o nível da competição e protege os nossos atletas. É a união perfeita entre inclusão social e incentivo ao esporte de rendimento", explicou o secretário.

A Prefeitura de Niterói vem consolidando o município como a capital do esporte e do bem-estar. Através de investimentos contínuos na revitalização de quadras, implantação de núcleos esportivos nos bairros e apoio a competições de federações e ligas independentes, a gestão municipal utiliza o esporte como ferramenta transversal de saúde pública, segurança preventiva e inclusão social, democratizando o acesso às mais diversas modalidades olímpicas e urbanas.

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