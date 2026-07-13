Niterói: sucesso do planejamento integrado pensado para a Região Oceânica, cujos projetos promovem sustentabilidade e qualidade de vidaLucas Benevides
Região Oceânica ganha primeira estação NitBike em Piratininga
Unidade com bicicletas para adultos e crianças foi inaugurada no último sábado, com programação especial para toda a família
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Niterói lança projeto inovador de capacitação do Terceiro Setor
Iniciativa tem foco em captação de recursos no esporte e visa profissionalizar a gestão esportiva local para facilitar o acesso à Lei de Incentivo ao Esporte
Niterói oferece 2 mil vagas para colônias de férias gratuitas
Ações dispõem de atividades culturais, esportivas, tecnológicas e de inclusão - e promovem lazer, aprendizado, convivência e novas experiências para crianças, adolescentes e famílias durante as férias de julho
Niterói recebe competição de Basquete 3x3 neste fim de semana na Concha Acústica
Evento busca promover integração social e estimular a prática esportiva na cidade
Diálogo com a comunidade escolar em Pendotiba
Escuta na Rede amplia integração entre Educação, Saúde e Assistência Social
Dia Delas em Niterói reforça cuidado integral com a saúde da mulher
Unidades municipais estarão abertas aos sábados para realização de exames preventivos, mamografia e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis
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