Niterói: sucesso do planejamento integrado pensado para a Região Oceânica, cujos projetos promovem sustentabilidade e qualidade de vida - Lucas Benevides

Niterói: sucesso do planejamento integrado pensado para a Região Oceânica, cujos projetos promovem sustentabilidade e qualidade de vidaLucas Benevides

Publicado 13/07/2026 08:34

Niterói - Os moradores da Região Oceânica passaram a contar com um novo ponto de acesso à mobilidade ativa. A primeira estação NitBike dessa área da cidade foi inaugurada, no sábado (11), na Avenida Dr. Francelino Barcelos, no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), ampliando a rede de bicicletas compartilhadas de Niterói.

O prefeito Rodrigo Neves enfatizou o sucesso do planejamento integrado pensado para a Região Oceânica, cujos projetos promovem sustentabilidade e qualidade de vida. “Nos últimos anos, a Região Oceânica recebeu vários projetos, como o túnel Charitas-Cafubá e o Parque Orla Piratininga. Agora, avançamos com a chegada das NitBikes. Ao todo, serão 11 estações das “roxinhas”, distribuídas nos bairros Cafubá, Piratininga e Camboinhas. Niterói é um exemplo de ciclomobilidade para a América Latina”, ressaltou o prefeito.

A inauguração contou com uma programação especial voltada para crianças e famílias. Entre as atrações, houve circuito de bicicleta, brincadeiras recreativas e orientações sobre como pedalar com segurança, promovidas pelo grupo Bike Anjo Niterói. O evento também teve música, ponto de hidratação e opções de alimentação, criando um ambiente de lazer e convivência para o público.

Com a novidade, a cidade passa a contar com 63 estações das tradicionais "roxinhas". A unidade de Piratininga é uma estação família, modelo que contempla também bicicletas infantis. Ao todo, são 20 vagas, sendo 12 para bicicletas adultas e oito para as mirins. Recentemente, a Praia de Icaraí, na altura da Rua Lopes Trovão, também recebeu uma unidade com esse formato.

Segundo o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, a chegada da estação à Região Oceânica representa mais um passo na expansão da infraestrutura cicloviária da cidade e no incentivo ao uso da bicicleta desde a infância. “A instalação da primeira estação NitBike em Piratininga aproxima ainda mais as bicicletas compartilhadas dos moradores da Região Oceânica e reforça o compromisso da cidade com a mobilidade sustentável e com a formação de novos ciclistas”, destacou Filipe Simões.

