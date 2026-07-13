Niterói: Catarina Setubal de Rezende recria a história de Beatriz em um romance de bioficção, com roteiro que percorre São Paulo, Copacabana e Niterói - Divulgação

Niterói: Catarina Setubal de Rezende recria a história de Beatriz em um romance de bioficção, com roteiro que percorre São Paulo, Copacabana e NiteróiDivulgação

Publicado 13/07/2026 09:48

Niterói - Recriar a mãe que partiu aos 45 anos, deixando cinco filhos crianças e adolescentes. No romance de bioficção Beatriz - Uma existência de mulher (Editora Máquina de Livros), a primogênita Catarina Setubal de Rezende se debruçou sobre mais de 140 cartas, dezenas de fotos e documentos de época para reconstruir a vida da mãe, que ela perdeu quando tinha apenas 17 anos. Com um enredo envolvente, Catarina acompanha os passos de Beatriz em paralelo a fatos históricos do Brasil nos anos 50 e 60.

Formada em letras pelo Instituto Superior de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae, e frequentando o curso inovador de sociologia na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, Beatriz foi uma jovem engajada no movimento da Juventude Universitária Católica (JUC), mas desejava muito mais, queria liberdade para desbravar as diferenças do país.

Na orelha do livro, Catarina reflete: “Beatriz hoje olharia para o Brasil e veria a continuidade de seus antigos dilemas. Denunciaria a desigualdade como a ferida aberta que nunca cicatrizou. Falaria das mulheres assassinadas diariamente, lembrando que a violência de gênero e o prolongamento daquela autoridade patriarcal que enfrentou ainda jovem, na sala da Rua Piauí, em São Paulo. Criticaria o racismo estrutural que condena tantos a miséria, o mesmo racismo que intuía nos anos 50, quando sonhava pesquisar as favelas e os sertões esquecidos.”

Mas o amor foi fator determinante neste enredo. Entre a vontade de se livrar do autoritarismo do pai e a busca por um país mais justo, Beatriz conhece na sua São Paulo o professor de filosofia Antônio Rezende, mineiro que morava no Rio de Janeiro. Do início do romance ao casamento, estão as cartas trocadas pelo casal, que ganhou vida e contexto em Beatriz – Uma existência de mulher, que acompanham ao longo de 148 páginas as escolhas, renúncias e sonhos de uma mulher a frente do seu tempo.

Em condução emocionante, a segunda parte do livro mostra as dores da filha mais velha do casal. Catarina, diante de muitas obrigações e responsabilidades com a casa e os irmãos, escreve cartas para a mãe, com a certeza que está sendo ouvida. Ainda existe um toque de mistério, quando a família descobre uma última carta de Beatriz, escrita pouco antes de sua morte para a irmã Yolanda, que vivia em um convento. Para fechar o reencontro com a mãe, a autora experimentou usar a Inteligência Artificial para dar voz a Beatriz e recriá-la 54 anos depois da sua morte.

Beatriz: Uma Existência de Mulher confere verossimilhança à narrativa, impactando o leitor ao alinhar o desejo da autora ao sentimento universal daqueles que enfrentam perdas repentinas.

Sobre Catarina Setubal de Rezende

Formada em comunicação social e mestre em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), soma mais de dez livros publicados e recebeu os ensinamentos do escritor Silviano Santiago e do poeta Affonso Romano de Sant’Anna, que a estimulou a fazer da poesia um projeto de vida. Obteve o primeiro lugar no concurso de poesias promovido pelo BNDES em 2004, cujos jurados eram Ferreira Gullar, Paulo César Pinheiro e Alcione Araújo. Para as suas primeiras publicações, teve o estímulo da escritora Maria Valéria Rezende.

FICHA TÉCNICA:



Título: Beatriz – Uma existência de mulher

Autor: Catarina Setúbal de Rezende

Páginas: 148

Preços: R$65 (impresso) e R$39 (e-book)

Gênero: Bioficção



SERVIÇO:



Data: 16 de julho de 2026 (quinta)

Horário: 18h | Entrada franca

Local: Livraria Bloco Livros

Endereço: Rua Eng. Guilherme Greenhalgh, 16 - Icaraí - Niteró