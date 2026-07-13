Niterói: os painéis digitais também desempenham um papel crucial na disseminação de informações relevantes, como alertas de segurança, eventos culturais e campanhas sociais - Divulgação

Niterói: os painéis digitais também desempenham um papel crucial na disseminação de informações relevantes, como alertas de segurança, eventos culturais e campanhas sociaisDivulgação

Publicado 13/07/2026 09:31

Niterói - A transformação do ambiente urbano em Niterói por meio de tecnologia avançada tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. Os painéis digitais, com sua capacidade de exibir conteúdos dinâmicos e interativos, estão não apenas embelezando o cenário de Niterói, mas também proporcionando experiências únicas para os cidadãos. Eles servem como meios de comunicação eficazes, permitindo que marcas e instituições se conectem de maneira innovadora e impactante com o público.



Além de sua funcionalidade estética, os painéis digitais também desempenham um papel crucial na disseminação de informações relevantes, como alertas de segurança, eventos culturais e campanhas sociais. Essa interatividade é fundamental para que os cidadãos se sintam parte da narrativa urbana.“Os painéis digitais são uma nova forma de articular a comunicação urbana. Eles não apenas transmitem informações, mas também criam um diálogo visual que engaja as pessoas”, explica Felipe Monteiro, diretor executivo da MidiaPro.



A tecnologia permite que as cidades se tornem mais vibrantes e interativas, promovendo a inclusão e a diversidade de vozes na comunicação pública. “Estamos vendo um aumento na interação da população com esses dispositivos, o que é essencial para uma experiência urbana mais rica e envolvente. A possibilidade de personalizar o conteúdo exibido em tempo real faz com que a cidade possa contar a sua própria história, refletindo suas particularidades e necessidades”, conclui Felipe Monteiro.



À medida que a tecnologia avança, a expectativa é que os painéis digitais continuem a evoluir em Niterói e adjacências, integrando elementos como realidade aumentada e inteligência artificial. Com isso, as cidades não apenas se modernizam, mas também se tornam mais inclusivas e acessíveis.