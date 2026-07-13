Niterói: programa traduz a concepção de educação defendida pela Rede Municipal, que compreende a escola como um espaço de aprendizado, cuidado e fortalecimento dos vínculos com a comunidade - Divulgação

Niterói: programa traduz a concepção de educação defendida pela Rede Municipal, que compreende a escola como um espaço de aprendizado, cuidado e fortalecimento dos vínculos com a comunidadeDivulgação

Publicado 13/07/2026 16:48

Niterói - Música, brincadeiras, lazer e muito acolhimento marcaram o primeiro dia de mais uma edição do "Tô de Férias na Escola", programa da Secretaria Municipal de Educação de Niterói que transforma o período de recesso escolar em um espaço de convivência, aprendizado e cuidado para crianças da Rede Municipal de Educação. A programação teve início nesta segunda-feira (13), com uma grande festa de abertura no Centro de Formação Darcy Ribeiro, comandada pelo cantor infantil Leo Castro, que animou as crianças com um repertório repleto de músicas, dança e atividades interativas.

Ao longo das próximas duas semanas, crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental participarão de uma programação diversificada nas 15 unidades participantes, com oficinas, atividades recreativas, jogos, práticas esportivas, experiências artísticas, contação de histórias e brincadeiras que estimulam a criatividade, a socialização e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o programa traduz a concepção de educação defendida pela Rede Municipal, que compreende a escola como um espaço de aprendizado, cuidado e fortalecimento dos vínculos com a comunidade.

"Quando mantemos nossas escolas abertas também nas férias, estamos dizendo às famílias que elas podem contar com a educação para além da sala de aula. O Tô de Férias na Escola reúne cultura, esporte, brincadeiras, convivência e alimentação de qualidade. É um investimento na infância, no bem-estar das nossas crianças e na tranquilidade das famílias, que sabem que seus filhos estão em um ambiente seguro, acolhedor e preparado para recebê-los. Acreditamos que a educação acontece em todos os momentos. Brincar, conviver, explorar novos espaços e participar de atividades culturais e esportivas também fazem parte do processo educativo", afirmou o secretário.

Mais do que oferecer opções de lazer durante as férias, o programa também representa um importante instrumento de proteção social. Durante todo o período, as crianças recebem alimentação preparada pelas equipes de merenda escolar da Rede Municipal, garantindo refeições equilibradas e nutritivas, fundamentais para muitas famílias. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói com a segurança alimentar e a garantia dos direitos das crianças, mesmo durante o recesso escolar.

Além das atividades desenvolvidas nas unidades para os mais de 700 estudantes inscritos, o Tô de Férias na Escola também contará com uma programação especial no Theatro Municipal de Niterói.

A diretora-geral da UMEI Almir Garcia, Tâmara Faria, acompanhou o início das atividades no Centro de Formação Darcy Ribeiro. Segundo ela, o programa proporciona experiências diferenciadas para as crianças. “São espetáculos de primeira qualidade, passeios por espaços da cidade que permitem às crianças vivenciar o território de uma maneira diferente e, sobretudo, experimentar a escola sob um novo olhar, sempre com muita brincadeira e diversão. Isso nos deixa muito felizes”, afirmou a diretora, acompanhada do pequeno Lorran Telles, de 6 anos. “Eu estou achando tudo muito legal e o show está maravilhoso. Estou muito animado”, disse Lorran.

Participam desta edição as seguintes unidades: E.M. Alberto Francisco Torres, E.M. Demenciano Antonio de Moura, E.M. Djalma Coutinho, E.M. Jacinta Medela, E.M. Prof.ª Maria Felisberta Baptista da Trindade, E.M. Santos Dumont, UMEI Alberto de Oliveira, UMEI Almir Garcia, UMEI Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, UMEI Jacy Pacheco, UMEI Julieta Botelho, UMEI Lizete Fernandes Maciel, UMEI Prof.ª Áurea Trindade Pimentel de Menezes, UMEI Renata Gonçalves Magaldi e UMEI Vinicius de Moraes.