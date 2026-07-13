Niterói: objetivo é melhorar a mobilidade e a infraestrutura - Divulgação

Niterói: objetivo é melhorar a mobilidade e a infraestruturaDivulgação

Publicado 13/07/2026 18:15

Niterói – Moradores da cidade têm até sexta-feira (17) para participar da consulta pública do projeto Reviver Fonseca e contribuir com propostas para a revitalização do bairro. A iniciativa da Prefeitura de Niterói busca reunir sugestões da população para orientar as intervenções urbanas que vão transformar uma das regiões mais tradicionais da Zona Norte da cidade. As contribuições podem ser enviadas pelo site Niterói 360º - https://niteroi360.niteroi.rj.gov.br e pelo aplicativo Colab - https://consultas.colab.re/consultareviverfonseca , ajudando a definir melhorias nos espaços públicos, na mobilidade, na infraestrutura e na qualidade de vida do Fonseca.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, a expectativa é colocar em prática as ações do Reviver Fonseca ao longo dos próximos dois anos e meio. Por isso, a participação popular, por meio da consulta pública, é fundamental. "O Reviver Fonseca está em desenvolvimento e queremos ouvir a população. A obra da Alameda São Boaventura vai ajudar muito na valorização do bairro, com ciclovia e acessibilidade, mas o Reviver Fonseca vem para revitalizar completamente essa área tão especial para todos os niteroienses. A Prefeitura já investiu muito no bairro, com projetos como o Centro Cultural Cauby Peixoto e o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, mas o Fonseca merece mais. Todo mundo pode sugerir melhorias", destacou.

Entre as propostas do Reviver Fonseca está a criação da Praça Rubens Brasil, na altura do número 359 da Alameda São Boaventura. O terreno, atualmente sem uso, dará lugar a uma área de convivência arborizada, com quadra poliesportiva, ponto de apoio para entregadores, bancos, paisagismo e ciclofaixa. A iniciativa também prevê a recuperação do casarão do antigo Colégio Brasil, preservando um importante patrimônio histórico e cultural do bairro.

Obras na Alameda avançam – A Prefeitura está realizando obras de reurbanização da Alameda São Boaventura com o objetivo de melhorar a mobilidade e a infraestrutura da via, que possui cerca de três quilômetros de extensão. A intervenção integra o projeto Reviver Fonseca.

Atualmente, as equipes da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) estão concentradas nas proximidades do Ponto Cem Réis, onde são executados serviços de calçadas e meio-fio, levantamentos topográficos e sondagens técnicas. Também está em andamento o isolamento do canteiro central com tapumes, preparando o terreno para as fundações da futura ciclovia. Nos próximos dias, será iniciada a produção das aduelas de concreto destinadas ao sistema de drenagem, além da estrutura em concreto armado da ciclovia.

O projeto prevê a criação de um corredor intermodal, obras de drenagem, requalificação das calçadas para garantir acessibilidade, modernização da iluminação pública, revitalização das estações de ônibus, implementação de nova sinalização horizontal e vertical e remodelação de cruzamentos, otimizando o fluxo de pedestres e veículos. Também será implantada uma ciclovia ao longo de toda a Alameda, com parte da pista elevada sobre o canal no canteiro central, além de um corredor verde com o plantio de novas espécies arbóreas, contribuindo para a melhoria ambiental e da qualidade de vida na região.

Outro destaque é a construção de uma nova praça na altura do Ponto Cem Réis, sob o viaduto de acesso à Ponte Rio-Niterói, equipada com quadra poliesportiva e estruturas de recreação e atividades físicas voltadas para crianças e adultos.