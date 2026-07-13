Niterói: show de Marcos Hasselmann recebeu os convidados Felipe Castro na guitarra, além das cantoras e instrumentistas Tacy e Espadinha, com direito a homenagem ao Cauby Peixoto - Renato Guima

Niterói: show de Marcos Hasselmann recebeu os convidados Felipe Castro na guitarra, além das cantoras e instrumentistas Tacy e Espadinha, com direito a homenagem ao Cauby PeixotoRenato Guima

Publicado 13/07/2026 16:26 | Atualizado 13/07/2026 17:01





O encontro foi uma mistura de palestra -- proferida pelo diretor do selo, o jornalista e produtor Leonardo Rivera -- e debate, com a participação do cantor e compositor Sudano e do produtor cultural Yuri Chamusca, além dos pocket shows de Sudano, abrindo o evento, e Marcos Hasselmann & Convidados, para encerrar a atividade.



"O Palco Astronauta, nessa sua versão especial, aconteceu para provocar um debate. Para onde vai a música, essencialmente dita, numa época de likes, views, charts e número de seguidores? Hoje, para descobrir um novo artista, executivos de grandes gravadoras buscam primeiramente por números, e não pelo talento. Isso inverte a lógica da descoberta de novos nomes, e coloca o entretenimento à frente da vocação musical de cantores e bandas. Por isso resolvi fazer uma palestra mostrando a história da industria nos últimos trinta anos e as relações perigosas de artistas com o ego", explica Rivera. Niterói - O tradicional selo independente Astronauta Discos ( www.astronautadiscos.com.br ) deu inicio a uma série de eventos para comemorar seus 27 anos de existência e dedicação ininterrupta à descoberta e profissionalização de novos artistas da música. O primeiro deles aconteceu no último sábado (11), com entrada gratuita, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. O evento fez parte do coletivo Linguagens Musicais, formado por produtores da cidade, com apoio da Secretaria Municipal das Culturas.O encontro foi uma mistura de palestra -- proferida pelo diretor do selo, o jornalista e produtor Leonardo Rivera -- e debate, com a participação do cantor e compositor Sudano e do produtor cultural Yuri Chamusca, além dos pocket shows de Sudano, abrindo o evento, e Marcos Hasselmann & Convidados, para encerrar a atividade."O Palco Astronauta, nessa sua versão especial, aconteceu para provocar um debate. Para onde vai a música, essencialmente dita, numa época de likes, views, charts e número de seguidores? Hoje, para descobrir um novo artista, executivos de grandes gravadoras buscam primeiramente por números, e não pelo talento. Isso inverte a lógica da descoberta de novos nomes, e coloca o entretenimento à frente da vocação musical de cantores e bandas. Por isso resolvi fazer uma palestra mostrando a história da industria nos últimos trinta anos e as relações perigosas de artistas com o ego", explica Rivera.

Vinil, fita K7, CD gravável, download ilegal da fase Napster, curadoria artística, conteúdo e carreira, multinacionais, selos independentes, profissionalização de novos talentos, gêneros musicais, produtores, egos de artistas, erros e acertos, foram assuntos que fizeram parte do repertorio deste evento. Sudano tocou em formato acústico suas principais músicas autorais e fez uma homenagem à Preta Gil. Já Marcos Hasselmann recebeu as cantoras Espadinha e Tacy, encerrando o show com uma homenagem ao patrono da casa, Cauby Peixoto, ao cantar “Conceição”.



O selo Astronauta Discos, de Niterói, se tornou um exemplo de espaço de referência no Brasil para lançar novos nomes da música. E este ano o selo comemora 27 anos profissionalizando e inserindo estes talentos no mercado – como já fez com Autoramas, Galaxy (Beto Lee) e, mais recentemente, os primeiros fonogramas solo de Chico Chico e Zé Ibarra. Artistas do quilate de Cassia Eller e Zé Ramalho já gravaram participações especiais no selo, que segue ouvindo novos trabalhos e propondo novos projetos no meio.



Na plateia, o jornalista Renato Guima, os artistas Marco Homobono, Laurentino Junior e Cacá Munista assistiram, atentos, ao que acontecia no palco. A realização foi do selo Astronauta, com o patrocínio da Secretaria Municipal das Culturas – Cultura é Um Direito, com apoio do Centro Cultural Cauby Peixoto e da Prefeitura Municipal de Niterói.



“Quero agradecer ao vereador Leonardo Giordano e a secretária das Culturas, Júlia Pacheco, pela possibilidade de criar o coletivo que inseriu o selo Astronauta Discos na agenda local. Agradecimentos também aos parceiros que nos ajudaram a realizar e divulgar, entre eles a Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes), a Distribuidora Nikita Music, a ABMI (Associação Brasileira de Música Independente), o AR Buffet, a loja Arte do Vinho, e a Conecta Comunicação, da empresária e jornalista Luana Souza", encerrou Rivera.

