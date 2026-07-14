Niterói: Clube Central vai completar 106 anos com grande Baile de Gala ao som da banda CelebrareDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Niterói - A cidade de Niterói vai sediar, no próximo dia 25, às 21h, o tradicional Baile de Gala do Central. A festa comemora o aniversário de 106 anos do clube da Praia de Icaraí. A atração musical da noite será a banda Celebrare, mais uma vez.
Como sempre, o traje pedido é smoking para os homens e longos para as mulheres, mantendo a tradição e o glamour da noite de gala. Com sistema all inclusive, o cardápio terá o Buffet Vera Soares. O cerimonial ficará a cargo de Denize Garcia. "Trabalhamos para tudo funcionar bem na grande festa do Central e de Niterói. A data marca também os 50 anos da obra que tornou a sede da Praia de Icaraí conhecida como Palácio de Mármore", conta o presidente Fernando Tinoco.
Os convites para o mais elegante baile da cidade já estão à venda. No primeiro lote, eles podem ser adquiridos por R$ 350 (sócios) e R$ 420 (não sócios), na plataforma Sympla.
"É uma noite incrível, que acontece a cada ano mantendo viva a tradição das grandes festas. A animação da banda Celebrare já é uma marca registrada do Baile de Gala do Central, que faz parte do calendário oficial de eventos de Niterói", diz Fernando Tinoco.