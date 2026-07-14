Niterói: Clube Central vai completar 106 anos com grande Baile de Gala ao som da banda CelebrareDivulgação
Clube Central festeja 106 anos em Baile de Gala
Banda Celebrare será atração musical da festa em Icaraí
Sempre Criança promove 14ª edição da Feijoada Beneficente em Niterói
Venda de ingressos para Feijoada Beneficente já está aberta e toda a renda beneficiará mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social
Clube Central festeja 106 anos em Baile de Gala
Banda Celebrare será atração musical da festa em Icaraí
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