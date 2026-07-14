Niterói: Feijoada beneficente Sempre Criança vai unir gastronomia e solidariedade no Praia Clube São Francisco - Divulgação

Niterói: Feijoada beneficente Sempre Criança vai unir gastronomia e solidariedade no Praia Clube São FranciscoDivulgação

Publicado 14/07/2026 12:11

Niterói - Quem deseja unir boa gastronomia e solidariedade já pode garantir presença na 14ª edição da Feijoada Beneficente do projeto social Sempre Criança. A venda dos ingressos para o evento, que será realizado no dia 29 de agosto, no salão principal do Praia Clube São Francisco, em Niterói, já está aberta.

Toda a renda será destinada à realização da 25ª Festa de Natal da instituição, prevista para o fim de semana de 28 e 29 de novembro, quando mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social serão atendidas. Com ingressos limitados, o primeiro lote custa R$ 70. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99572-0162.

Mais do que um evento gastronômico, a feijoada se consolidou como uma das principais ações de arrecadação do Sempre Criança, reunindo voluntários, apoiadores e a comunidade em torno de uma causa social. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e ampliar o apoio à Festa de Natal, que há 25 anos leva alimentação, presentes, recreação e momentos de alegria para centenas de crianças.

“A feijoada é um dos momentos mais especiais do nosso ano, porque reúne pessoas dispostas a fazer o bem. São voluntários, parceiros e convidados que participam de um evento alegre e delicioso, sabendo que esse gesto de solidariedade contribui para proporcionar um Natal mais feliz a 500 crianças”, diz Gabriela Veras, presidente do Sempre Criança.

O cardápio terá a tradicional feijoada preparada pela Casa Fragni, além de uma opção vegana elaborada pela chef Maristella Sodré. A programação inclui ainda apresentações musicais de Isadora Marins e Ivanzinho, espaço kids gratuito promovido pela Criadeiria Criativa, sorteio de brindes e rifa com prêmios especiais. Sobremesas e bebidas serão comercializadas à parte, com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão.

Sobre o Sempre Criança

O Sempre Criança é uma organização social que atua desde 2002, em Niterói, promovendo ações de voluntariado e a cultura da doação em prol de instituições que trabalham com crianças e adolescentes da cidade. Ao longo de sua história, já mobilizou milhares de voluntários e impactou a vida de milhares de crianças por meio de ações solidárias, campanhas e projetos sociais.

Serviço:

14ª Feijoada Beneficente do Sempre Criança

Data: 29 de agosto

Local: Salão principal do Praia Clube São Francisco – Niterói

Ingressos: Primeiro lote a R$ 70

Reservas: WhatsApp (21) 99572-0162