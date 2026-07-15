Niterói: os quatro ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia, e a ocorrência foi registrada na 78ª DP - Divulgação/PMERJ

Niterói: os quatro ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia, e a ocorrência foi registrada na 78ª DPDivulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2026 12:13

Niterói – Uma ação de policiamento ostensivo do 12º BPM (Niterói) resultou na detenção de quatro homens e na apreensão de um simulacro de pistola e cocaína na noite de segunda-feira (13). O flagrante ocorreu durante a abordagem a um veículo na Rua São Januário, no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, a equipe interceptou um Ford Courier ocupado por quatro suspeitos. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram a réplica de arma de fogo escondida com um dos ocupantes. Na continuidade da inspeção, foram localizados pinos de cocaína e um aparelho celular. A corporação informou ainda que foram constatados indícios de clonagem no automóvel.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca). A Polícia Civil registrou a ocorrência e ficou responsável por conduzir as investigações sobre o caso.