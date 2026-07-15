Niterói: encontro também contou com a presença do deputado estadual Vitor Júnior, que debateu propostas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios no Estado - Divulgação/Conecta Comunicação

Niterói: encontro também contou com a presença do deputado estadual Vitor Júnior, que debateu propostas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios no EstadoDivulgação/Conecta Comunicação

Publicado 15/07/2026 12:19

Niterói - A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói promoveu, na manhã de ontem (14) mais uma edição do tradicional Café Empresarial, reunindo empresários, autoridades públicas, representantes de entidades e parceiros estratégicos para discutir inovação, desenvolvimento econômico e oportunidades de negócios. O encontro teve como destaque uma palestra sobre Inteligência Artificial aplicada aos negócios com o especialista do Sebrae, Carlos Eduardo Peixoto.

O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, abriu o evento destacando a importância da integração entre os setores público e privado e ressaltou o papel do esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento econômico.

"O esporte gera oportunidades, movimenta a economia, fortalece comunidades e promove inclusão social. Investir em atletas e projetos esportivos é também investir no futuro do nosso país", afirmou.

Convidada especial do encontro, a vice-presidente da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro e ex-atleta olímpica, Ana Richa compartilhou sua trajetória no esporte e reforçou a importância do incentivo às novas gerações.

"Já disputei amistosos em Niterói, no Canto do Rio, e posso dizer que uma meta pessoal é levar o nosso esporte cada vez mais para fora da capital. Niterói é um celeiro de grandes atletas. O apoio de lojistas a um jovem iniciante pode significar muito para a construção de uma carreira", destacou.

Na área de inovação, o especialista do Sebrae apresentou aos empresários aplicações práticas da Inteligência Artificial para pequenos e médios negócios. Entre os temas abordados estiveram a criação de prompts eficientes, as diferenças entre plataformas como ChatGPT, Gemini e Claude, além do uso de ferramentas para atendimento ao cliente, organização de processos, análise de mercado, identificação de tendências, formação de preços e ganho de produtividade.

"O profissional não será substituído pela Inteligência Artificial, mas por quem souber utilizá-la de forma estratégica. O desafio é encontrar o equilíbrio entre tecnologia e inteligência humana dentro de cada negócio", ressaltou o especialista.

O encontro também contou com a presença do deputado estadual Vitor Júnior (PDT), que debateu propostas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios no Estado do Rio de Janeiro. Entre os temas discutidos estiveram medidas para redução do ICMS, pauta defendida pela CDL Niterói, além de políticas de incentivo e diminuição da carga tributária para o setor produtivo.

Durante o evento, a vice-presidente da CDL Niterói, Helena Falcão, apresentou as próximas iniciativas da CDL Mulher, programa que será lançado nos próximos meses com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino e na ampliação da participação das mulheres no ambiente empresarial.

O Café Empresarial também reuniu empresas parceiras, como Luma, Sabernauto, Sicoob e Sebrae, que encerraram a programação com uma rodada de negócios, promovendo conexões entre empresários, geração de oportunidades comerciais e fortalecimento do networking entre os participantes.