Niterói: projeto social atende cerca de 70 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxe - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto social atende cerca de 70 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxeDivulgação/Ascom

Publicado 16/07/2026 09:00

Niterói - A Escola Popular Mangangá é um projeto social esportivo que, há cinco anos, transforma vidas por meio do esporte em Niterói. Com atuação nas comunidades do Preventório e do Cavalão, atende atualmente cerca de 70 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxe e construindo um espaço de acolhimento, disciplina, organização comunitária, coletividade e desenvolvimento humano.

Mais do que ensinar uma modalidade esportiva, a Escola Popular Mangangá utiliza o esporte como uma ferramenta de transformação social e de promoção da paz. O projeto busca enfrentar as desigualdades, fortalecer os vínculos comunitários e ampliar as perspectivas de inclusão social e de futuro para crianças e adolescentes que vivem em territórios populares.



Embora a formação de atletas faça parte desse processo, esse não é o objetivo central da iniciativa. O compromisso da Escola Popular Mangangá é contribuir para a formação cidadã de crianças e jovens, incentivando valores como respeito, responsabilidade, solidariedade, autoestima, disciplina e perseverança. O boxe é o instrumento; a transformação de vidas é o verdadeiro propósito.



Ao longo de sua trajetória, a Escola Popular Mangangá também conquistou importantes resultados esportivos, formando atletas medalhistas em competições como o Campeonato Baiano de Boxe, o Campeonato Estadual de Estreantes do Rio de Janeiro e outros torneios da modalidade. Essas conquistas demonstram que, quando há oportunidade, acompanhamento e dedicação, jovens das periferias podem alcançar grandes resultados dentro e fora dos ringues.



Hoje, a Escola Popular Mangangá segue fortalecendo sua atuação nos territórios onde está presente, reafirmando a convicção de que investir no esporte é investir em educação, cidadania, organização comunitária e na construção de um futuro com mais oportunidades para a juventude.