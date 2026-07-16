Niterói: projeto social atende cerca de 70 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxeDivulgação/Ascom
Escola Popular Mangangá transforma vidas por meio do esporte
Projeto social atende atualmente cerca de 70 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 18 anos, oferecendo aulas gratuitas de boxe
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Violúdico e Circo Macaco Prego são as atrações do Luauzinho
Programação gratuita é para toda a família
Acidente na descida da Ponte Rio-Niterói mobiliza Nittrans
Acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (15), na pista de descida da Ponte Rio-Niterói, no sentido Icaraí
Lançamento de biografia homenageia artista niteroiense Mario Travassos no Cine Arte UFF
Obra escrita pelo jornalista Pedro de Luna resgata a trajetória do músico e artista plástico, assassinado em clínica psiquiátrica em 2017
Niterói promove Festival Rural com shows, gastronomia e atrações para toda a família
Entrada é franca com a doação de 1 kg de alimento. Festival acontece no Parque Rural de Niterói e oferece infraestrutura completa para os visitantes
Niterói promove Arraiá Inclusivo no dia 26 de julho, no Campo de São Bento
Segunda edição da festa terá programação gratuita, acessível e aberta ao público, com atrações para toda a família
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