Niterói: Violúdico está na programação gratuita, que é voltada para toda a família - Divulgação/Ascom

Niterói: Violúdico está na programação gratuita, que é voltada para toda a famíliaDivulgação/Ascom

Publicado 16/07/2026 08:59

Niterói - O Luauzinho promove, no domingo 19 de julho, mais uma tarde de cultura, diversão e convivência com uma programação gratuita voltada ao público infantil e às famílias. Nesta edição, o evento recebe o grupo Violúdico e o Circo Macaco Prego, que apresentam espetáculos interativos reunindo música, teatro, circo e brincadeiras.

O Violúdico convida crianças e adultos a participarem de uma experiência lúdica por meio de canções, jogos musicais e histórias, estimulando a criatividade, a imaginação e a interação entre o público e os artistas.

Na sequência, o Circo Macaco Prego apresenta o espetáculo “Com o Pé na Roça” , um show de música, brincadeiras cantadas, história teatralizada e circo, onde todos tocam e brincam junto com os artistas. O repertório contempla músicas tradicionais da infância em uma nova releitura, músicas autorais e cirandas.



A apresentação especial julina, com as brincadeiras do tema, como dança da cadeira, corrida da colher com ovo, além de uma divertida quadrilha com os convidados. Com todos esses momentos diferenciados, o Circo Macaco Prego pretende surpreender o público com um espetáculo original, lúdico e mágico para todos se divertirem juntos.

Realizado em um ambiente acolhedor e ao ar livre, o Luauzinho reforça sua proposta de democratizar o acesso à cultura, oferecendo atrações gratuitas que promovem o encontro entre arte, educação e lazer.



Serviço



Evento: Luauzinho

Atrações: Violúdico e Circo Macaco Prego (No Pé do Ouvido)

Data: 19/06

Horário: 16 horas

Local: Praia de Icaraí

Endereço: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, no bairro de Icaraí, em Niterói - RJ. (altura da reitoria da uff)

Entrada: Gratuita