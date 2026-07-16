Niterói: Iniciativa concede empréstimos com crédito a juros zero - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: Iniciativa concede empréstimos com crédito a juros zeroLucas Benevides/Ascom

Publicado 16/07/2026 19:22

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (16), mais uma etapa de entrega dos cheques simbólicos do programa Niterói Empreendedora para empresários contemplados com a linha de crédito subsidiada. Nesta semana, serão mais 50 empreendedores beneficiados. A iniciativa busca impulsionar o crescimento das pequenas e médias empresas e fortalecer a economia local.

O Niterói Empreendedora oferece crédito com juros zero, aliado à capacitação e à orientação técnica para fortalecer os pequenos negócios do município. O programa busca transformar planos de crescimento em ações concretas, permitindo que empreendedores invistam em estoque, equipamentos, melhorias na gestão, marketing e formalização, além de enfrentarem períodos de menor movimento com mais segurança. Com isso, o programa estimula a expansão das empresas, fortalece a economia local e contribui para a geração de emprego e renda na cidade.

"O prefeito Rodrigo Neves acreditou neste programa desde o primeiro momento, ainda na transição de governo. O Niterói Empreendedora representa uma nova forma de fazer política pública, onde a Prefeitura deixa de ser apenas reguladora e passa a ser parceira do desenvolvimento, investindo diretamente no crescimento dos negócios da cidade. Estamos construindo, com o apoio do Sebrae, um ambiente cada vez mais favorável para quem empreende, gera empregos e movimenta a nossa economia”, afirmou o secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, que representou o prefeito Rodrigo Neves.

O subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Igor Baldez, aproveitou para celebrar o Dia do Comerciante. "É uma grande honra ter vocês com a gente aqui nesse dia icônico em que se comemora o Dia do Comerciante. Conceder esse fomento ao empreendedorismo de Niterói é uma inovação que ajuda muito o comércio. Hoje é um dia pra gente celebrar e pra gente agradecer a esse governo pelo programa”, disse Igor Baldez.

O Niterói Empreendedora conta com um fundo de R$ 200 milhões voltado ao fortalecimento de micro e pequenos empresários, autônomos, startups e empresas de pequeno porte. "No primeiro mandato de Rodrigo Neves, eu era o secretário de Fazenda, e a Prefeitura estava numa situação bastante complicada. Por conta da boa gestão nesses últimos anos, a Prefeitura evoluiu muito. A situação fiscal é uma das melhores do Brasil, senão a melhor. O Niterói Empreendedora é um projeto voltado para pequenas e médias empresas”, destacou o secretário municipal de Fazenda, Cesar Barbiero.

A coordenadora do Sebrae Leste Fluminense, Juliana Ventura, ressaltou a importância do programa para o desenvolvimento da cidade, através das melhorias das empresas que têm acesso aos créditos. "Uma honra poder participar desse momento histórico de Niterói onde, sem dúvida, fortalecer os pequenos negócios é, também, a nossa visão. Tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir transformar Niterói ainda mais”, afirmou Juliana Ventura.

Como participar:

Para ter acesso ao crédito, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de funcionamento. Os limites de concessão variam de acordo com o porte do negócio:

• até R$ 21 mil para microempreendedores individuais (MEI), profissionais autônomos e liberais;

• até R$ 50 mil para startups;

• até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornal da cidade;

• até R$ 200 mil para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP);

• até R$ 300 mil para projetos especiais.

Os interessados podem realizar a inscrição on-line pelo site do programa ou buscar atendimento presencial no Niterói Empreendedora, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.