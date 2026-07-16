Niterói: "Com o Niterói Campeã, nosso objetivo é ir além do apoio financeiro direto. Queremos dar autonomia, conhecimento técnico e ferramentas de gestão para quem realiza trabalhos extraordinários nas comunidades", disse o Prefeito - Reprodução/Internet

Niterói: "Com o Niterói Campeã, nosso objetivo é ir além do apoio financeiro direto. Queremos dar autonomia, conhecimento técnico e ferramentas de gestão para quem realiza trabalhos extraordinários nas comunidades", disse o PrefeitoReprodução/Internet

Publicado 16/07/2026 19:16

Niterói - A Prefeitura, em parceria com a Trilha Gestão, lançou, nesta quarta-feira (15), a plataforma digital - http://www.niteroicampea.org - do projeto Niterói Campeã. Todas as pessoas e entidades interessadas poderão se inscrever para participar do evento. Além do preenchimento dos dados cadastrais, as entidades sem fins lucrativos que desejarem participar da etapa de mentoria deverão fornecer as informações e documentos necessários para a análise de elegibilidade e classificação.

Com uma proposta colaborativa e diversa, o projeto reúne experiências e saberes, disponibilizando conhecimento técnico e acompanhamento para que entidades esportivas possam compreender e utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte como caminho para ampliar seu impacto positivo na comunidade.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a relevância do esporte para um futuro de oportunidades.

"O esporte é um dos maiores instrumentos de inclusão e transformação social que possuímos. Com o Niterói Campeã, nosso objetivo é ir além do apoio financeiro direto. Queremos dar autonomia, conhecimento técnico e ferramentas de gestão para quem realiza trabalhos extraordinários nas comunidades de Niterói, garantindo que esses projetos se consolidem e tenham sustentabilidade no longo prazo”, explicou Rodrigo Neves.

A concepção do projeto surgiu a partir das demandas levadas ao gabinete da vice-prefeita, Isabel Swan, que identificou projetos voluntários que atendem crianças e adolescentes, mas não possuem CNPJ ou documentação regularizada. Medalhista olímpica, Isabel aponta a importância de dar suporte aos gestores locais.

"Cheguei aos Jogos Olímpicos porque houve uma estrutura de planejamento sustentando cada etapa. Hoje, um terço das medalhas olímpicas do Brasil vem de atletas formados em projetos sociais. É uma potência enorme, que ainda pode crescer muito, se esses projetos se profissionalizarem e acessarem instrumentos como a Lei de Incentivo ao Esporte. É isso que o Niterói Campeã oferece: o caminho para a formalização e a profissionalização da gestão, para que esses projetos tenham chance real de obter aporte, durem mais e atendam mais crianças e jovens”, afirmou Isabel Swan.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, enfatiza a superação das barreiras burocráticas. "Muitas iniciativas excelentes morrem na praia pela complexidade burocrática. Com essa plataforma e o suporte da Trilha Gestão, vamos oferecer capacitação para que essas instituições possam buscar recursos federais e da iniciativa privada de forma profissionalizada”, disse o secretário.

O cronograma do programa possui três fases integradas: o mapeamento na plataforma; um treinamento presencial intensivo de 8 horas no dia 20 de agosto, na Sala Nelson Pereira dos Santos; e, finalmente, a seleção de 10 instituições que receberão assessoria e consultoria técnica especializada para submeter suas propostas ao Ministério do Esporte.