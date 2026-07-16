Niterói: árvores estavam mortas e comprometidas por um fungo - Cidade de Niterói/Internet

Niterói: árvores estavam mortas e comprometidas por um fungoCidade de Niterói/Internet

Publicado 16/07/2026 14:59

Niterói - A recente retirada de árvores na Rua Presidente Backer, no bairro de Icaraí, que despertou a atenção de quem passa pela região nos últimos dias, foi uma medida preventiva para evitar acidentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), a remoção dos vegetais foi necessária devido ao risco iminente de queda de galhos e troncos.



O biólogo da Seconser, Alexandre Moraes, explicou que as vistorias técnicas constataram que os exemplares retirados estavam sem vida e severamente comprometidos por um fungo. Esta praga acelera o ressecamento da madeira, tornando a estrutura altamente frágil. As árvores pertenciam à espécie cássia-siamesa, um tipo exótico de ciclo de vida curto e menor resistência a pragas urbanas, o que acelerou a deterioração das plantas no local.



Revitalização da via



Logo após o corte, as equipes da prefeitura iniciaram o trabalho de destocamento — a retirada das raízes e bases do solo — para preparar a calçada para receber melhorias. O projeto de recuperação para a via prevê a reforma dos passeios públicos danificados, a abertura de novos canteiros e o plantio imediato de árvores nativas da Mata Atlântica. "Todas estavam mortas e secas, representando um risco terrível para a população. Foram destocadas e entraremos com golas [espaços de plantio], acertando a calçada e realizando o plantio de árvores nativas em substituição", afirmou o biólogo.



Monitoramento e saldo verde



De acordo com o município, ações como essa seguem as diretrizes do Protocolo de Segurança de Silvicultura Urbana. O programa monitora continuamente a saúde das árvores em vias públicas de Niterói para identificar ameaças de queda e agir de forma preventiva. Embora novos cortes de segurança ainda estejam previstos em outros pontos da cidade, a prefeitura destaca que o balanço ambiental do município continua positivo. Atualmente, a Seconser realiza o plantio médio de mais de 200 novas mudas por mês em ruas e praças, buscando conciliar a ampliação da cobertura verde com a segurança viária e de pedestres.