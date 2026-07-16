Niterói – O compositor, músico e jornalista Claudio Salles lança, no dia 24 de julho, o single e videoclipe "Sabe com quem está falando?". A obra, que mistura MPB e rock, aborda a famosa expressão cotidiana como um símbolo de privilégio, intimidação e desigualdade na estrutura de poder da sociedade brasileira.
O lançamento ocorre às vésperas dos 90 anos do antropólogo niteroiense Roberto DaMatta, celebrados em 29 de julho. A canção foi diretamente inspirada na obra de DaMatta — autor do clássico "Carnavais, malandros e heróis" — e nas aulas do antropólogo Roberto Kant de Lima, ex-orientando de DaMatta na UFRJ e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).
O projeto propõe traduzir conceitos das Ciências Sociais em linguagem popular e artística. Enquanto a gravação musical é inteiramente orgânica, o videoclipe utiliza inteligência artificial como ferramenta de estética visual.
A faixa conta com arranjos de Wiliam Belle e Daniel Cahon, além de participações de instrumentistas conhecidos do cenário nacional, como Claudio Infante (bateria), Marcelo Martins (saxofones) e Marlon Sette (trombones). A produção foi realizada de forma 100% independente, sem o uso de gravadoras, editais ou leis de incentivo fiscal.
Serviço
Lançamento: “Sabe com quem está falando?” Link do Youtube – Claudio Salles – Sabe com quem está falando ? https://youtu.be/J7CIxRGlL8c Artista: Claudio Salles Gênero: MPB/rock Data de lançamento do single e videoclipe: 24 de julho A música estará disponível no spotify e demais plataformas musicais, e o videoclipe estará disponível no youtube. Gancho especial: 90 anos de Roberto DaMatta em 29 de julho Inspiração: Roberto DaMatta e o livro “Carnavais, malandros e heróis” Composição: Claudio Salles Arranjo de base: Wiliam Belle Arranjo de metais: Daniel Cahon Produção: 100% independente Videoclipe: produção autoral com uso de inteligência artificial Contato (21) 96926-8933
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