Niterói: armas e drogas apreendidas em operação da Policia Reprodução/Internet
PM realiza operações com apreensão de armas e drogas
Suspeitos foram detidos em diferentes bairros do município
PM realiza operações com apreensão de armas e drogas
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Polo Gastronômico da Leandro Motta vira espaço de abusos entre jovens
Violência contra mulheres e golpes do tipo 'Boa Noite Cinderela' estão acontecendo em finais de semana e datas festivas
Icaraí tem confusão no trânsito com carro estacionado em lugar proibido
Veículo estava na esquina e travou a passagem de ônibus na via
Linha de ônibus terá itinerário alterado durante o uso da via pelo projeto Orla Viva
Medida busca minimizar os impactos no trânsito e assegurar o deslocamento dos moradores da região
Funcionário é preso suspeito de desviar combustível em posto no Badu
Investigação apontou desvio de 250 litros de combustível em um único dia. Funcionário foi autuado por furto qualificado na 79ª DP
Niterói Empreendedora realiza entrega para beneficiários do programa
Iniciativa concede empréstimos com crédito a juros zero, capacitação e orientação técnica para empreendedores
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