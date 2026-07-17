Niterói: armas e drogas apreendidas em operação da Policia - Reprodução/Internet

Niterói: armas e drogas apreendidas em operação da Policia Reprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 12:48

Niterói – Uma série de ações realizadas por policiais militares do 12º BPM (Niterói) entre a madrugada e a noite de quinta-feira (16) resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, uma moto roubada e na detenção de suspeitos em diferentes pontos do município. As ocorrências envolveram o combate ao tráfico, roubo a pedestres e adulteração de veículo.

Na Comunidade da Boa Esperança, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) apreenderam um adolescente portando uma pistola calibre .40, munições, um rádio transmissor, R$ 47 em espécie, além de 170 pedras de crack e 172 cápsulas de cocaína. O jovem tentou fugir ao notar a aproximação da equipe, mas foi interceptado e o caso, registrado na 81ª DP (Itaipu).

Em outra frente de combate ao tráfico, uma equipe da Patamo acionada por informações do Disque-Denúncia prendeu dois homens na Comunidade do Esqueleto. Com a dupla foram recolhidos 155 pinos de cocaína, 168 pedras de crack, 210 trouxinhas de maconha, dois rádios transmissores e R$ 69. A ocorrência foi encaminhada à 79ª DP (Jurujuba).

Roubos em Itaipu e Captura no Barreto

Na Região Oceânica, cinco adolescentes foram apreendidos por envolvimento em roubos a pedestres perto do Shopping Multicenter, em Itaipu. Os policiais localizaram o grupo na Estrada Francisco da Cruz Nunes. Dois celulares roubados foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas, e duas bicicletas furtadas foram apreendidas e levadas à 81ª DP.

No bairro Barreto, a equipe de Motopatrulha prendeu um jovem de 18 anos que conduzia uma motocicleta sem capacete e sem habilitação. Na abordagem, os agentes constataram que a placa do veículo divergia do chassi e que a moto era roubada. O sistema policial apontou ainda que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto e era considerado evadido do Degase. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde o suspeito permaneceu preso.