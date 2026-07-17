Niterói: medida vai diminuir os impactos no trânsito e assegurar o deslocamento dos moradores da região da Estrada Fróes - Reprodução/Internet

Niterói: medida vai diminuir os impactos no trânsito e assegurar o deslocamento dos moradores da região da Estrada FróesReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 08:19

Niterói — A Prefeitura de Niterói publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (17), a Portaria SEMOBI nº 41/2026, que altera o itinerário da linha municipal 17 nos domingos e feriados em que for realizado o Projeto Orla Viva. A mudança na linha, operada pelo Consórcio Transoceânico, vale apenas no sentido Charitas.



O objetivo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade é garantir que o transporte público continue atendendo a Estrada Leopoldo Fróes durante o período de lazer na orla de Icaraí, que bloqueia parcialmente a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres entre 7h e 14h. Nos dias de evento, após passar pela Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, o ônibus fará o seguinte desvio no sentido Charitas: Rua Álvares de Azevedo, Rua Gavião Peixoto, Avenida Ary Parreiras, Estrada Leopoldo Fróes e Avenida Quintino Bocaiúva (Estação Charitas)



A medida busca minimizar os impactos no trânsito e assegurar o deslocamento dos moradores da região da Estrada Leopoldo Fróes durante as interdições de domingo e feriados.

SOBRE O ORLA VIVA

O Projeto Orla Viva é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói que transforma a orla de Icaraí em um polo de lazer, esporte e convivência para moradores e turistas. Realizado aos domingos e feriados, das 7h às 14h, o projeto promove o fechamento parcial da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres ao tráfego de veículos para abrir espaço exclusivo aos pedestres. Durante esse período, a via à beira-mar é ocupada por ciclistas, patinadores, corredores e famílias que aproveitam o espaço seguro para atividades físicas e recreativas. A ação incentiva o uso sustentável do espaço urbano e estimula o comércio e o turismo na região de Icaraí. Para viabilizar o evento sem prejudicar a mobilidade, a prefeitura organiza desvios no trânsito e adapta o itinerário de linhas de ônibus locais. Desse modo, o Orla Viva reforça a qualidade de vida na cidade ao integrar a população ao cenário natural de Niterói.