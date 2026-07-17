Niterói: trânsito parou na rua Mariz e Barros, em IcaraíReprodução/Internet
Icaraí tem confusão no trânsito com carro estacionado em lugar proibido
Veículo estava na esquina e travou a passagem de ônibus na via
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Linha de ônibus terá itinerário alterado durante o uso da via pelo projeto Orla Viva
Medida busca minimizar os impactos no trânsito e assegurar o deslocamento dos moradores da região
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Investigação apontou desvio de 250 litros de combustível em um único dia. Funcionário foi autuado por furto qualificado na 79ª DP
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