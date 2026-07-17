Niterói: trânsito parou na rua Mariz e Barros, em Icaraí - Reprodução/Internet

Niterói: trânsito parou na rua Mariz e Barros, em IcaraíReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 08:27

Niterói — Um carro estacionado irregularmente deu nó no trânsito e causou confusão em Icaraí no fim da tarde desta quinta-feira (16). O motorista de um Hyundai HB20 cinza parou o veículo na esquina das ruas Gavião Peixoto e Mariz e Barros, ao lado da Padaria Vitória, em um trecho sinalizado onde a parada é proibida.

A infração travou o fluxo da região, já que os ônibus que passavam pelo cruzamento não tinham espaço suficiente para completar a curva e acessar a Rua Mariz e Barros. O bloqueio gerou retenções imediatas em uma das áreas mais movimentadas do bairro.

Agentes da NitTrans foram acionados para intervir no local e orientar os motoristas. Os operadores controlaram o tráfego e organizaram o fluxo de veículos na interseção até a liberação total da via.