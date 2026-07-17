Niterói: intervenções fazem parte do maior pacote de obras de infraestrutura já realizado pela Prefeitura na Região Oceânica - Cláudio Fernandes

Niterói: intervenções fazem parte do maior pacote de obras de infraestrutura já realizado pela Prefeitura na Região OceânicaCláudio Fernandes

Publicado 17/07/2026 13:01

Niterói - Mais seis ruas do bairro Santo Antônio, na Região Oceânica, vão ganhar nova infraestrutura de drenagem, pavimentação e urbanização, em uma intervenção que vai reduzir os alagamentos, melhorar a mobilidade e ampliar a qualidade de vida dos moradores. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, deu a ordem de início das obras nesta quinta-feira (16), durante reunião com síndicos e representantes dos moradores do bairro. Com investimento de R$ 7,3 milhões, serão requalificadas as ruas Santo Amaro, Santa Cássia, São Pedro de Itaipu, São Fábio, Santo Eduardo e São Mário, totalizando 1,24 quilômetro de vias.

O projeto prevê a implantação de novas redes de drenagem, pavimentação, urbanização e sinalização vertical e horizontal, com conclusão prevista em até seis meses. As obras serão executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

"O maior investimento em infraestrutura da história da Região Oceânica está transformando a qualidade de vida da população. Estamos levando drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, iluminação em LED e mais segurança para os bairros. Essas obras resolvem problemas históricos, valorizam os imóveis e garantem uma cidade mais preparada para o futuro. É assim que seguimos construindo uma Niterói mais moderna, resiliente e com mais qualidade de vida para todos", destacou o prefeito Rodrigo Neves.

As intervenções fazem parte do maior pacote de obras de infraestrutura já realizado pela Prefeitura na Região Oceânica. O programa contempla a urbanização de mais de 800 ruas, com serviços de drenagem, pavimentação, calçamento padronizado e iluminação pública em LED. As obras estão distribuídas por bairros como Maravista, Serra Grande, Engenho do Mato, Itaipu, Piratininga, Cafubá e Santo Antônio, ampliando a infraestrutura urbana e reduzindo os impactos provocados pelas chuvas.

Morador da Região Oceânica há mais de três décadas, o síndico de um condomínio no bairro Santo Antônio, Cláudio José da Silva, destacou a importância da intervenção para quem vive na região.

"Moro na Região Oceânica há 32 anos e, há 23 anos, neste condomínio. Acompanhei de perto toda a transformação da região. Antes, havia muito pouca infraestrutura. Hoje temos melhorias no sistema viário, pavimentação, áreas de lazer e mobilidade, que fizeram a diferença para quem vive aqui. Com essa nova intervenção, a expectativa é de mais qualidade de vida, mais segurança e valorização dos imóveis. É uma obra muito importante para todos nós", afirmou Cláudio José da Silva.