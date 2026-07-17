Niterói: Chico Batera já subiu ao palco na companhia de Sergio Mendes, Jorge Ben, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tom Jobim e Quincy Jones, entre outras estrelas - Divulgação/Ascom

Niterói: Chico Batera já subiu ao palco na companhia de Sergio Mendes, Jorge Ben, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tom Jobim e Quincy Jones, entre outras estrelas Divulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 18:56

Niterói - Um dos músicos brasileiros responsáveis por consolidar a Bossa Nova e a MPB ao redor do mundo celebra seus 83 anos e mais de seis décadas de carreira com um show gratuito em Niterói. O espetáculo “Chico Batera, o ritmo de uma vida inteira” leva o percussionista, baterista e compositor carioca para a Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, no dia 5 de agosto, às 20h.

Na equipe de Chico Buarque há mais de 40 anos, Chico Batera já subiu ao palco na companhia de Sergio Mendes, Jorge Ben, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tom Jobim e Quincy Jones, entre outras estrelas da música. As apresentações com Elis Regina no Montreux Jazz Festival, em 1979, na Suíça, entraram para a história da MPB.

O artista destaca que a música, antes de ser técnica, é intuição e prazer. “Em inglês e francês, as palavras que significam ‘tocar’ também têm o sentido de brincar. Quando um músico sobe ao palco, ele está, essencialmente, brincando com os sons. A arte é o playground mais sofisticado que existe”, diz ele.

Na Sala Nelson, Chico Batera estará com os músicos Marcos Nimrichter (piano), Rodrigo Villa (baixo), Jorge Continentino (sopros), Felipe Tauil (percussão) e Aline Porto (percussão). As vozes de Cacala Carvalho e Thais Mota vão ajudar a embalar a noite.

Serviço:

Chico Batera, o ritmo de uma vida inteira

Data: 5 de agosto

Horário: 20h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos (Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos)

Entrada franca.