Niterói: três pontos de coleta da ação social são no município - Reprodução/Internet

Niterói: três pontos de coleta da ação social são no municípioReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 19:05

Niterói - Segue até a próxima sexta-feira, dia 24, a tradicional Campanha do Agasalho da Oncomed, que este ano vai contemplar a Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais (Acape), há 30 anos funcionando na Região Oceânica de Niterói. Agasalhos, cobertores e outras peças em bom estado que minimizem o frio podem ser entregues no ponto de coleta instalado em cada uma das cinco unidades da instituição oncológica: três em Niterói, uma no Centro de São Gonçalo e uma na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Lar de 16 pacientes psiquiátricos que necessitam de cuidados 24 horas, a Acape acaba de vencer o desafio de conquistar um imóvel próprio para continuar a existir. Mas a instituição segue precisando de ajuda para adaptar a nova casa às necessidades dos seus moradores, como explica Paulo Sá, administrador da unidade. “As colaborações são sempre muito bem-vindas, como esta da Oncomed. Temos muitos gastos com nossos pacientes que precisam de medicamentos, fraldas e uma série de outros artigos. Estamos agora em busca de ajuda para a nova sede, pois precisamos adequar os espaços, como preparar os quartos para abrigar 16 camas”, diz Paulo Sá.

Ações sociais

Com uma trajetória de 30 anos e referência em oncologia no Grande Rio, a Oncomed prioriza o atendimento humanizado e acolhedor aos pacientes oncológicos e familiares, e nos últimos anos vem também investindo em uma série de projetos que demonstram a preocupação da instituição com o social. São ações como o Natal Solidário e a Campanha do Agasalho que chega à sua sétima edição. “Mais do que tratar, a Oncomed vem investindo em uma série de projetos sociais que proporcionam serviços gratuitos não apenas para auxílio material, mas em especial como forma de acolher, fortalecer o emocional e lembrar que há vida após o câncer. E vamos além implantando ações de auxílio a instituições que lutam para sobreviver, como a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, ONG que recebeu em dezembro mais de 500 latas de leite arrecadadas no nosso Natal Solidário, e a Acape, que será a contemplada com a nossa campanha do agasalho deste ano”, adianta o médico oncologista Alexandre Coury, fundador da Oncomed hoje com cinco unidades em três municípios.



Onde doar:



Niterói



* Rua Ministro Otávio Kelly, 157, Icaraí



* Rua Araribóia, 6, São Francisco



* Rua da Conceição, 188, sala 704, Centro





São Gonçalo



* Rua Coronel Serrado,1000, salas 1112 a 1114, Centro



Rio De Janeiro



* Rua Paulino Fernandes, 68, Botafogo



