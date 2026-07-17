Niterói: conscientização é fundamental e lembrou que o acúmulo de lixo representa um problema de saúde pública - Divulgação/Ascom

Niterói: conscientização é fundamental e lembrou que o acúmulo de lixo representa um problema de saúde públicaDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:34

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou, ao longo desta semana, uma série de ações de fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos nas vias públicas e orientar comerciantes e moradores sobre os horários corretos da coleta. As equipes da Clin realizam periodicamente vistorias diurnas e noturnas em diversos bairros do município. Entre janeiro e julho de 2026, o setor de fiscalização emitiu 1.763 notificações, refletindo a intensificação das ações de monitoramento e orientação. Somente entre os dias 14 e 16 de julho, foram realizadas três operações no Centro, que resultaram em 29 notificações. As equipes também estiveram em Itaipu, onde 11 estabelecimentos comerciais foram notificados.

Nesta semana, a operação concentrou-se na região central, onde há grande concentração de estabelecimentos comerciais. A fiscalização percorreu as ruas Coronel Gomes Machado, José Clemente, Maestro Felício Toledo, Marechal Deodoro, Marquês de Caxias, São João e a Avenida Rio Branco.

Durante a operação, os fiscais distribuíram material educativo com orientações sobre os horários da coleta e notificaram os responsáveis por irregularidades. A iniciativa recebeu apoio da população.

O assistente administrativo Antonio Zito, de 58 anos, que circula diariamente pelo Centro, destacou a importância da fiscalização.

"Estamos vendo os fiscais aqui na Coronel Gomes Machado orientando os comerciantes para que não coloquem o lixo de lojas e restaurantes nas ruas fora do horário. A população também precisa contribuir para manter a cidade limpa", afirmou.

A militar Flávia Ribeiro, de 43 anos, ressaltou que a conscientização é fundamental e lembrou que o acúmulo de lixo representa um problema de saúde pública.

"A Clin precisa notificar moradores e comerciantes que não cumprem a lei. Afinal, todos nós temos que cuidar da cidade e fazer a nossa parte", disse.

A comerciante Narina Cristina Neves, proprietária de uma barraca de cuscuz na esquina das ruas Coronel Gomes Machado e Maestro Felício Toledo, é um exemplo de boas práticas. Ela mantém sacos de lixo disponíveis para que os clientes descartem corretamente os resíduos produzidos durante o consumo.

"Faço questão de manter tudo bem limpinho. Acho essa ação da Clin muito importante, porque nós que trabalhamos na rua precisamos de uma cidade organizada. Os grandes restaurantes também devem fazer sua parte e colocar o lixo no horário correto", pontuou.

De acordo com o Código de Limpeza Urbana de Niterói (Lei Municipal nº 1.212/1993), os chamados grandes geradores — estabelecimentos públicos, comerciais, industriais e prestadores de serviços que produzem mais de 120 litros de resíduos sólidos por dia — devem contratar, às próprias custas, empresa responsável pela coleta, transporte e destinação dos resíduos excedentes. O recolhimento deve ocorrer, preferencialmente, entre 10h e 17h ou entre 20h e 1h, sendo proibido deixar os resíduos na via pública à espera da coleta.

As equipes reforçaram que, em caso de reincidência, moradores e comerciantes estão sujeitos às penalidades previstas no Código de Limpeza Urbana. O descarte de resíduos fora do horário permitido pode gerar multa de 496,04 UFIRs, o equivalente atualmente a R$ 2.262,43. Já a não utilização dos contêineres e a ausência de contratação de empresa especializada para a coleta dos resíduos excedentes estão sujeitas à multa de 45,61 UFIRs, equivalente a R$ 226,24.

Segundo o presidente da Clin, Acílio Borges, a fiscalização tem caráter prioritariamente educativo.

"A fiscalização tem caráter prioritariamente educativo e busca conscientizar comerciantes e moradores sobre a importância do descarte correto dos resíduos. Nosso objetivo é manter a cidade limpa e melhorar a qualidade de vida da população. Paralelamente às ações de fiscalização, a Clin também desenvolve campanhas permanentes de conscientização", concluiu Acílio Borges.

Fotos: Divulgação

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