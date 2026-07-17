Niterói: mobilização oferecerá atendimento humanizado e uma série de serviços gratuitos voltados à promoção e à prevenção da saúde da mulher - Divulgação/Ascom

Niterói: mobilização oferecerá atendimento humanizado e uma série de serviços gratuitos voltados à promoção e à prevenção da saúde da mulherDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:29

Niterói – Prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde da mulher. Por isso, a Prefeitura de Niterói promove, neste sábado (18), mais uma edição do Dia Delas, iniciativa que amplia o acesso a exames preventivos e serviços de saúde em diferentes regiões da cidade. A ação será realizada das 8h às 13h em unidades de saúde do Fonseca, Santa Bárbara, Centro, Morro do Estado e Região Oceânica, além de módulos do Programa Médico de Família distribuídos por diversos bairros do município.

Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização oferecerá atendimento humanizado e uma série de serviços gratuitos voltados à promoção e à prevenção da saúde da mulher. Entre eles estão a coleta do exame preventivo do colo do útero (Papanicolau), exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como sífilis, HIV e hepatites B e C.

Os atendimentos acontecerão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Fonseca, Santa Bárbara, Piratininga, Itaipu, Centro, Morro do Estado e Carlos Antônio. Também participarão da ação os módulos do Programa Médico de Família (PMF) do Viçoso Jardim, Teixeira de Freitas, Caramujo, Morro do Céu, Jonathas Botelho, Vila Ipiranga, Bernardino, Serrão, Juca Branco, Ilha da Conceição, Ponta d'Areia, Holofote, Morro do Boa Vista, Cavalão, Alarico, Palácio, Engenho do Mato, Colônia, Maravista, Várzea das Moças, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III e Jacaré.

Para a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado integral da mulher. "O Dia Delas é um momento estratégico para ampliar o acesso aos serviços de saúde e fortalecer a prevenção. Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acolhimento, informação e acesso aos exames essenciais para cuidar da sua saúde com dignidade e segurança", destaca a secretária.

A diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcelos, ressalta que a mobilização busca facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e incentivar a prevenção. "O Dia Delas é um convite para que as mulheres reservem um tempo para cuidar da própria saúde. Ao longo de todo o mês de julho, nossas equipes estarão preparadas para acolher, orientar e realizar os exames preventivos, fortalecendo o cuidado contínuo na Atenção Primária. Muitas vezes, as mulheres priorizam o cuidado com a família e deixam a própria saúde para depois. Queremos mostrar que esse cuidado consigo mesma também é essencial e que nossas unidades estão de portas abertas para recebê-las", afirma.

A programação será encerrada com o Dia D, no sábado (25), quando todas as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e os módulos do Programa Médico de Família estarão abertos para atender a população. Os serviços serão oferecidos das 8h às 17h, com exceção do Módulo Médico de Família do Morro do Céu, que funcionará das 7h às 16h.

O vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da FeSaúde, Alan Castro, destaca a importância da iniciativa.

"A ação reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços, garantindo às mulheres prevenção, diagnóstico precoce e mais oportunidades de cuidado", conclui Alan Castro.

Julho também é reconhecido como o Mês das Pretas, período dedicado à valorização da história, da cultura, da resistência e das contribuições das mulheres negras para a sociedade. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde reafirma seu compromisso com a promoção da saúde integral das mulheres, fortalecendo ações de acolhimento, prevenção, promoção da saúde, educação em saúde e ampliação do acesso aos serviços, com atenção especial às necessidades da população negra. A iniciativa contribui para uma assistência mais equânime, humanizada e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Programa Médico de Família (PMF)

18 de julho (sábado), das 8h às 13h: Viçoso Jardim, Teixeira de Freitas, Caramujo, Morro do Céu, Jonathas Botelho, Vila Ipiranga, Bernardino, Serrão, Juca Branco, Ilha da Conceição, Ponta d'Areia, Holofote, Morro do Boa Vista, Cavalão, Alarico, Palácio, Engenho do Mato, Colônia, Maravista, Várzea das Moças, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III e Jacaré.

25 de julho (Dia D), das 8h às 17h: todos os módulos do Programa Médico de Família.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

18 de julho (sábado), das 8h às 13h: UBS Fonseca, Santa Bárbara, Piratininga, Itaipu, Centro, Morro do Estado e Carlos Antônio.

25 de julho (Dia D), das 8h às 17h: todas as Unidades Básicas de Saúde.