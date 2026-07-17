Niterói: ação vai facilitar o diálogo entre consumidores e credores, permitindo que os participantes negociem débitos de forma direta - Reprodução/Internet

Niterói: ação vai facilitar o diálogo entre consumidores e credores, permitindo que os participantes negociem débitos de forma diretaReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 19:40

Niterói - Consumidores que desejam renegociar dívidas, regularizar pendências financeiras e recuperar o acesso ao crédito terão uma nova oportunidade em Niterói. Entre os dias 22 e 24 de julho, o Procon Niterói, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), promove mais uma edição do Quita Niterói, mutirão de negociação que reunirá concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito para oferecer atendimento gratuito e condições especiais para acordos.

A ação será realizada das 10h às 17h, na sede da CDL Niterói, no Centro da cidade, e tem como objetivo facilitar o diálogo entre consumidores e credores, permitindo que os participantes negociem débitos de forma direta, esclareçam dúvidas sobre pendências financeiras e consultem gratuitamente a situação do CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo Procon Niterói para fortalecer a defesa do consumidor e incentivar a educação financeira, contribuindo para que mais pessoas consigam reorganizar o orçamento familiar e retomem o acesso ao crédito. Além de facilitar as negociações, o mutirão oferece orientação aos consumidores sobre seus direitos e as melhores alternativas para regularizar débitos, evitando o agravamento do endividamento.

Durante os três dias de atendimento, estarão reunidos representantes das empresas Enel, Águas de Niterói, Naturgy, Claro, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, além de órgãos de proteção ao crédito como o SPC e Serasa. A proposta é tornar o processo mais ágil e acessível, permitindo que o consumidor encontre diferentes credores sem a necessidade de se deslocar para diversos pontos da cidade.

O Procon Niterói destaca que a renegociação de dívidas representa uma oportunidade importante para quem busca restabelecer o equilíbrio financeiro, recuperar o poder de compra e voltar a ter acesso ao mercado de crédito. A expectativa é que o mutirão beneficie centenas de consumidores, oferecendo condições diferenciadas para acordos e contribuindo para a recuperação financeira das famílias.

Serviço

Quita Niterói

Data: 22, 23 e 24 de julho de 2026

Horário: das 10h às 17h

Local: CDL Niterói – Rua General Andrade Neves, nº 31, 4º andar, Centro.