Niterói: balão caiu em Itacoatiara, na Região Oceânica - Reprodução/Internet

Niterói: balão caiu em Itacoatiara, na Região OceânicaReprodução/Internet

Publicado 18/07/2026 19:58

Niterói — Um balão caiu e pegou fogo na tarde deste sábado (18) no bairro de Itacoatiara, localizado na Região Oceânica de Niterói. O incidente assustou moradores e frequentadores da região, conhecida por suas praias e áreas de preservação ambiental.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros e as autoridades locais não confirmaram o registro de feridos. Também não há informações detalhadas se as chamas chegaram a atingir a vegetação do entorno ou estruturas residenciais na localidade.

As autoridades reforçam o alerta sobre os perigos dessa prática. Além do risco iminente à integridade física da população, a queda de balões pode provocar grandes incêndios em áreas urbanas e florestais, danificar a rede elétrica e colocar em risco a navegação aérea.

Crime Ambiental

Vale lembrar que soltar, fabricar, comercializar ou transportar balões é crime ambiental no Brasil. A atividade é estritamente proibida pela Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). A legislação prevê pena de um a três anos de detenção ou reclusão, além de multa, para os responsáveis por condutas que envolvam balões com potencial de provocar incêndios.