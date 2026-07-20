Niterói: Avenida Ary Parreiras segue em obras, em IcaraíReprodução/Internet
Nova fase da obra na Ary Parreiras altera trânsito em Icaraí
Os motoristas que estiverem na Rua Gavião Peixoto e quiserem acessar a Praia de Icaraí deverão realizar o desvio pela Alameda João Batista
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