Niterói: com a regência do novo maestro, a orquestra interpretará um repertório variadoDaniela Anatalício/Ascom
Sobre o maestro
Com formação acadêmica e artística construída em quatro continentes, Daisuke Shibata reúne experiências no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Musicólogo e regente, é pesquisador da obra de Heitor Villa-Lobos, tendo participado da identificação de materiais inéditos do compositor. Também desenvolve estudos sobre Orchestra Coaching, metodologia que aplica conceitos da ciência do esporte e da psicologia da alta performance à liderança e ao desenvolvimento de orquestras.
Ao longo da carreira, atuou como regente convidado de importantes conjuntos brasileiros, entre eles a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, a Orquestra Sinfônica de Campinas e a Orquestra do Porto de Santos, além de dedicar-se à difusão da música contemporânea brasileira por meio da estreia de obras de compositores nacionais.
A apresentação integra a programação artística da Orquestra da Grota, que segue promovendo concertos acessíveis ao público e fortalecendo sua missão de formar músicos, transformar vidas e ampliar o acesso à cultura por meio da música, de acordo com o propósito do Espaço Cultural da Grota, projeto social com mais de 30 anos de atividades em Niterói e cidades vizinhas.
Programa
• Edward Elgar – Salut d'amour
• Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso, Op. 6, nº 7
• Edward Elgar – Serenata para Cordas
• Gustav Holst – St Paul's Suite
Serviço
Orquestra da Grota - Uma jornada britânica: De Handel a Holst
Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto
Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca – Niterói (RJ)
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
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