Niterói: com a regência do novo maestro, a orquestra interpretará um repertório variado - Daniela Anatalício/Ascom

Niterói: com a regência do novo maestro, a orquestra interpretará um repertório variadoDaniela Anatalício/Ascom

Publicado 20/07/2026 15:10 | Atualizado 20/07/2026 15:11

Niterói - A Orquestra da Grota inicia um novo capítulo de sua trajetória no próximo dia 23 de julho (quinta-feira), às 19h, com a estreia oficial de seu novo maestro titular, o japonês Daisuke Shibata. A apresentação acontece no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói, e traz ao público o espetáculo Uma jornada britânica: De Handel a Holst, que percorre diferentes períodos da música inglesa por meio de obras de alguns de seus mais importantes compositores.

Com a regência do novo maestro, a orquestra interpretará um repertório formado por Salut d'amour e Serenata para Cordas, de Edward Elgar; o Concerto Grosso, Op. 6, nº 7, de Georg Friedrich Händel; e a vibrante St Paul's Suite, de Gustav Holst. Mais do que um concerto, a apresentação simboliza o início de uma nova fase para a Orquestra da Grota, reconhecida por sua atuação na formação musical e na democratização do acesso à música de concerto ao longo de mais de três décadas de história. Os ingressos serão vendidos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) na própria bilheteria do Espaço Cultural Cauby Peixoto, na Alameda São Boaventura, 263, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



Sobre o maestro



Com formação acadêmica e artística construída em quatro continentes, Daisuke Shibata reúne experiências no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Musicólogo e regente, é pesquisador da obra de Heitor Villa-Lobos, tendo participado da identificação de materiais inéditos do compositor. Também desenvolve estudos sobre Orchestra Coaching, metodologia que aplica conceitos da ciência do esporte e da psicologia da alta performance à liderança e ao desenvolvimento de orquestras.







Ao longo da carreira, atuou como regente convidado de importantes conjuntos brasileiros, entre eles a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, a Orquestra Sinfônica de Campinas e a Orquestra do Porto de Santos, além de dedicar-se à difusão da música contemporânea brasileira por meio da estreia de obras de compositores nacionais.







A apresentação integra a programação artística da Orquestra da Grota, que segue promovendo concertos acessíveis ao público e fortalecendo sua missão de formar músicos, transformar vidas e ampliar o acesso à cultura por meio da música, de acordo com o propósito do Espaço Cultural da Grota, projeto social com mais de 30 anos de atividades em Niterói e cidades vizinhas.



Programa



• Edward Elgar – Salut d'amour



• Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso, Op. 6, nº 7



• Edward Elgar – Serenata para Cordas



• Gustav Holst – St Paul's Suite



Serviço



Orquestra da Grota - Uma jornada britânica: De Handel a Holst

Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca – Niterói (RJ)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)







