Niterói: capotamento de carro complica trânsito na PonteReprodução/Redes Sociais
Acidente com capotamento interdita pistas e complica trânsito na Ponte Rio-Niterói
Bloqueio das pistas teve início por volta das 12h10 para o atendimento da ocorrência
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