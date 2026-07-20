Niterói: capotamento de carro complica trânsito na Ponte - Reprodução/Redes Sociais

Niterói: capotamento de carro complica trânsito na PonteReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/07/2026 14:54

Niterói – Uma colisão seguida de capotamento envolvendo dois carros de passeio interditou duas faixas da Ponte Rio-Niterói, no início da tarde desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na altura da Reta do Cais, próximo ao pórtico 2, no sentido Niterói.

De acordo com a concessionária Ecovias Ponte, o bloqueio das pistas teve início por volta das 12h10 para o atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária atuaram no local e conseguiram liberar todas as faixas às 12h51.

Apesar do forte impacto que fez um dos veículos capotar, não há informações sobre feridos. Mesmo com a liberação total da pista antes das 13h, o fluxo de veículos continuava intenso e com lentidão no sentido Niterói devido ao reflexo do acidente.