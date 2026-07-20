São Domingos: festa de aniversário sintetiza essa proposta ao reunir diferentes linguagens artísticas em uma única noite - Divulgação/Ascom

São Domingos: festa de aniversário sintetiza essa proposta ao reunir diferentes linguagens artísticas em uma única noiteDivulgação/Ascom

Publicado 20/07/2026 15:47 | Atualizado 20/07/2026 19:33

Niterói - A Casa 264 celebra dois anos de atividades com uma grande festa gratuita na próxima sexta-feira, 24 de julho, das 19h à meia-noite, em São Domingos, Niterói. Durante a noite, o público poderá circular pelos diferentes ambientes do espaço para acompanhar discotecagens, performances, uma exposição inédita e outras atrações celebrando um projeto que se tornou referência na cena cultural independente de Niterói.

A comemoração ocupará toda a Casa com três pistas de música, exposição inédita, performances artísticas, bolo de aniversário e uma programação pensada para transformar cada ambiente em uma experiência diferente. No comando da trilha sonora estarão João Pinaud e Corysco, em um set especial 100% em vinil, além das DJs Taia Pitaia, Laryh e Wesout, representantes de diferentes vertentes da cena musical contemporânea.

Mais do que marcar uma data no calendário, o aniversário celebra um projeto independente que nasceu do desejo de aproximar arte, cidade e pessoas. Ao completar dois anos, a Casa 264 se firma como um dos espaços culturais independentes mais ativos de Niterói, reunindo artistas, produtores e público em uma programação contínua dedicada à criação, à experimentação e ao encontro.

Idealizada pela artista, escritora, performer e curadora cearense Bia Rodrigues, a Casa 264 começou a ser desenhada antes mesmo de existir fisicamente. Criado em 2018, o projeto ganhou força durante a pandemia com exposições virtuais, clubes de leitura, encontros com artistas, atividades de formação e iniciativas como o #MuseuEmCasa, consolidando uma rede que, anos depois, daria origem ao espaço físico.

Instalada em um casarão histórico de São Domingos, a Casa reúne teatro multiuso, áreas expositivas, ateliês, salas de oficinas e espaços de convivência que recebem uma programação permanente voltada às artes visuais, música, teatro, literatura, cinema e performance, sempre com foco na democratização do acesso à cultura e no fortalecimento da produção independente.

Ao longo desses dois anos, a Casa 264 recebeu mais de 150 eventos culturais, entre exposições, espetáculos, shows, oficinas, saraus, residências artísticas e lançamentos literários. Também promoveu o Festival Cinema à Brasileira, com 45 filmes exibidos, recebeu artistas brasileiros e internacionais e consolidou uma programação autoral que se tornou referência na cena cultural de Niterói. Entre os projetos permanentes que traduzem essa identidade estão o Exposições 264, que transforma o espaço em uma galeria dedicada à arte contemporânea e promove o diálogo entre diferentes linguagens; o Acústico na Escada, que aproxima artistas e público em apresentações intimistas de música autoral; e as Discotecagens Temáticas, que celebram a diversidade da música brasileira e latino-americana por meio de curadorias musicais e encontros na pista de dança. Ao longo dessa trajetória, iniciativas como o Quintall Jazz e o Clube do Vinil também marcaram a programação da Casa 264 ao fortalecer a cultura da escuta, do vinil e da convivência entre artistas, colecionadores e apaixonados por música.

Atualmente, o espaço recebe cerca de 1.500 visitantes por mês e alcança mais de 60 mil perfis mensalmente no Instagram e no TikTok. A ocupação dos diferentes ambientes é parte da identidade da Casa 264. Teatro, áreas expositivas, ateliês, varanda e espaços de convivência se integram à programação, aproximando artistas e público e fazendo com que cada atividade seja vivida de forma coletiva.

A festa de aniversário sintetiza essa proposta ao reunir diferentes linguagens artísticas em uma única noite, convidando o público a circular pela Casa e vivenciar o espaço de maneira livre, participativa e sensível. “Chegar aos dois anos é celebrar todas as pessoas que acreditaram na Casa desde o início. Construímos muito mais do que uma programação cultural; criamos um lugar de encontros, trocas e pertencimento. Essa festa é um agradecimento a todos que

fizeram e continuam fazendo parte dessa história”, destaca a fundadora e diretora artística, Bia Rodrigues.

Com entrada gratuita, a celebração reafirma o compromisso da Casa 264 com uma cultura acessível, diversa e aberta ao encontro, convidando o público a celebrar mais um capítulo de sua história.

Serviço:

2 anos da Casa 264

Data: 24 de julho de 2026, sexta-feira

Horário: das 19h à meia-noite

Programação: três pistas, exposição inédita, performances e bolo de aniversário

DJs: Pinaud B2B Corysco, com set 100% vinil; Taia Pitaia; Laryh; Wesout

Entrada: gratuita

Local: Casa 264, Rua General Andrade Neves, 264, Niterói