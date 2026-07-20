Publicado 20/07/2026 15:36

Niterói - A programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o maior evento científico da América Latina, reúne uma série de atrações gratuitas que serão realizadas, entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, na Universidade Federal Fluminense (UFF). A agenda contempla experiências interativas, apresentações culturais, feiras literária e solidária, exposições e atividades científicas, com diversas ações de popularização da ciência. São cerca de 300 atividades destinadas a crianças, jovens e adultos.

Durante a semana, toda a população poderá visitar, no campus da UFF no Gragoatá, planetários, robôs inteligentes, museus itinerantes, shows, palestras e conferências sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil e do mundo. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas venham de todo o país para acompanhar o encontro que volta ao estado do Rio de Janeiro após 35 anos. As inscrições estão disponíveis no site do evento. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), com o apoio da Fundação Itaú.



De olho no roteiro



A tenda da SBPC Jovem proporcionará experiências imersivas, lúdicas e educativas para que os estudantes possam aproveitar o período de férias escolares a partir da união entre diversão e ciência. O espaço de 2,4 mil metros quadrados receberá a montagem de dois planetários, em que crianças e demais visitantes poderão observar imagens do Universo, da Via Láctea e do planeta Terra.

Outra atividade confirmada é o Elevador Geo-Paleontológico da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que oferece uma viagem no tempo na qual o público poderá conhecer diferentes camadas rochosas, fósseis e compreender a dinâmica das placas tectônicas responsáveis pela movimentação dos continentes. Além das aventuras pelo passado, a tenda também apresenta inovações tecnológicas, como o Zequinha, um robô inteligente capaz de conversar, criar arte e estabelecer interações semelhantes às humanas, integrando robótica, inteligência artificial e expressão artística.

O local também terá como destaque “O Circo da Ciência”, que reunirá 16 centros e museus de diferentes regiões do Brasil, como o Museu Nacional da UFRJ e a Casa da Descoberta da UFF. Ao longo da semana, serão realizadas outras diversas ações de popularização da ciência, incluindo as atividades itinerantes da "Ciência Móvel” e as exposições da área de saúde que acontecem no espaço da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Para os apaixonados por tecnologia, a ExpoT&C, um dos espaços mais visitados da Reunião, traz novidades que valorizam a integração entre setor público, privado e comunidade acadêmica. A tenda, com mais de 4 mil metros quadrados, contará com a presença de diversas instituições ligadas à inovação. Para pesquisadores, estudantes universitários e profissionais, o espaço é também uma oportunidade de networking, permitindo o encontro entre diferentes projetos e iniciativas que movimentam a produção científica brasileira.



Programação valoriza a inclusão na ciência



Na SBPC Cultural, a programação integra a diversidade de linguagens artísticas. Com exibição de curtas e longas-metragens, como o "Circuito Tela Verde", voltado para o debate de sustentabilidade e meio-ambiente, além de oficinas de dança e percussão "Boi das Águas Escondidas". As atividades criam um espaço dinâmico de troca entre múltiplas expressões culturais. Haverá também apresentações musicais como a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, roda de hip-hop e roda de samba. Pelo segundo ano, o evento conta com o núcleo Gênero, Diversidade e Equidade, que tem como objetivo a promoção da equidade como componente fundamental da excelência científica. O espaço contará com conferências, rodas de conversa e mesas-redondas acerca de temas como Mulheres na Ciência, Enfrentamento da Violência de Gênero, Desafios da População Trans e Travesti e a Interseccionalidade na Ciência e Tecnologia, além de promover um Ato Contra o Feminicídio.

Outra comissão temática com uma gama de atividades confirmadas é a SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais. Durante toda a semana, os participantes poderão acompanhar a Exposição Cidade Imaginária Antirracista, um experimento estético político-pedagógico premiado e que representou a UFF no Rio Innovation Week. O eixo terá ainda um coral indígena, divulgação de saberes ancestrais na área da saúde, relato de experiências de estudantes indígenas e quilombolas nas Universidades, e demais oficinas, rodas de conversa e mesas-redondas.



Ciência debate o futuro do Brasil e do mundo



O evento tem como eixo central a programação científica, que reúne os principais pesquisadores, cientistas e personalidades do país para refletir sobre temas atuais e de interesse da sociedade, como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação, tecnologia e políticas públicas, reforçando o papel da ciência como ferramenta para enfrentar os desafios contemporâneos globais. As atividades científicas da 78ª Reunião da SBPC incluem 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas que articulam debates relacionados ao tema central da edição, “Ciência Para Todos: Soberania, Desenvolvimento e Inclusão”, destacando o papel estratégico da ciência nas políticas públicas e no planejamento de longo prazo do país. Um dos destaques é o espaço destinado à rede social Tiktok, onde haverá a cerimônia de premiação do “Prêmio Tik Tok SBPC 2026”, iniciativa com foco em reconhecer criadores de conteúdo e instituições que atuam com comunicação de conteúdo cientificamente embasado. Sessões de pôsteres, premiações e debates sobre soberania tecnológica, biodiversidade e financiamento da ciência também integram a programação do evento.

Outro componente da agenda do encontro anual são as sessões especiais, que contam com atrações para unir a comunidade científica. Entre elas estão o anúncio dos finalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico; uma homenagem aos 75 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Quanto aos minicursos, as inscrições já estão abertas e disponíveis no site da SBPC, bem como a divulgação completa de horário e locais em que serão realizados. Os temas incluem inteligência artificial, astronomia, química forense e mudanças climáticas.

Sobre a SBPC



A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948, tendo a sua primeira reunião no ano seguinte na cidade de Campinas, em São Paulo. Em 1990, o evento cresceu, deixando de ser limitado apenas a “doutores”. Neste mesmo período, fundou-se a SBPC Jovem em Recife, em sua 45ª reunião. A criação deste grande nome para a educação no país acontece com o objetivo de fomentar a criação de fundos de amparo à ciência e para proteger a carreira de pesquisador. A entidade permanece conectada a esta origem, atuando a favor da pesquisa no Brasil, e da divulgação e difusão científica. Esta representa 161 sociedades científicas afiliadas e múltiplos sócios ativos, dentre os quais se enquadram pesquisadores, docentes, estudantes, entre outros. Para além disso, a SBPC tem assento permanente no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) e apresenta representantes oficiais em mais de 20 conselhos e comissões governamentais.



Sobre a Universidade Federal Fluminense



Fundada em 1960, a Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição de ensino superior pública. Com sede em Niterói, ela apresenta diversos campi em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro, e uma unidade avançada em Oriximiná, no Pará. A UFF é reconhecida como uma das principais universidades do Brasil, e apresenta uma grande presença na pesquisa e investigação científica. Ela oferece cursos de graduação e pós-graduação em variadas áreas do conhecimento, contemplando desde as ciências exatas e da natureza, saúde, ciências humanas,ciências sociais aplicadas, artes e letras.



Serviço

78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência



Abertura: 26/07 às 17h30 01/08



Programação: de 27/07 a 01/08, das 9h às 20h



Abertura: Distrito de Inovação: Estação Cantareira



Programação: Universidade Federal Fluminense – UFF (Campus Gragoatá).



Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis – São Domingos, Niterói – RJ



Site oficial do evento: 78ª Reunião Anual da SBPC e instagram











